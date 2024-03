Haaland tar på seg skylden: – Sorry, alle sammen!

Norge - Slovakia 1-1

Det norske landslaget var på vei mot seier mot Slovakia, men mot den EM-klare motstanderen sviktet Ståle Solbakkens menn i sluttminuttene.

– Det er nesten så man ikke tror det man ser, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da Slovakia utlignet til 1-1 like før slutt.



– Den katastrofen var varslet. Vi satt med en uggen følelse, og vi så at de norske spillerne ble mer og mer engstelige. Dette har vi sett før, og vi så det igjen, sier Jesper Mathisen.

I andre omgang kunne Erling Braut Haaland scoret 2-0, men den norske superspissen bommet på straffesparket.

– Sorry, alle sammen! På min kappe at vi ikke vant i dag, skriver Haaland på Instagram etter kampen.



Med fire minutter igjen av ordinær tid rundlurte Ondrej Duda det norske forsvaret og satte inn 1-1 bak Ørjan Håskjold Nyland i det norske målet.

Norge klarte ikke å svare. Dermed ble fredagens 1-2-tap mot Tsjekkia fulgt opp med uavgjort mot et reservepreget Slovakia tirsdag.

– Det er resultater som ikke holder, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.



Det er åttende gang (!) det siste året at Norge slipper inn mål etter 80. minutt. Etter kampen kom pipekonserten fra norske tilhengere.

– Det er skuffende. Det er lov, det er frustrerende. Det er naturlig, jeg skjønner det. Vi ga alt og gjorde det vi kunne, men det holdt ikke til sier, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Det er skuffende når vi ikke vinner. Det er en kamp vi skal vinne ganske komfortabelt, sier Ødegaard.

Norsk dominans

Norge tok kommando fra start mot det reservepregede slovakiske laget. Like før 18 minutter var spilt kunne hjemmefansen juble på Ullevaal.

Etter klabb og babb i feltet på et hjørnespark sendte Alexander Sørloth ballen i mål og Norge opp i en 1-0-ledelse.

Norge skapte flere store muligheter til å øke ledelsen. Martin Ødegaard traff tverrliggeren, mens Sørloth fikk en scoring annullert på overtid av første omgang etter at trønderen dyttet en slovak i det han gikk opp i duellen.

– Vi var litt for ineffektive. Det er en kamp vi skulle ledet med to-tre mål, sa landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 etter 1-0 til pause.

Ny kalddusj

Sju minutter inn i andre omgang kunne Norge gått opp i 2-0 da Mohamed Elyounoussi ble felt innenfor 16-meteren, men Erling Braut Haaland måtte se straffesparket bli reddet av Slovakia-målvakt Marek Rodák.

Slovakia hevet seg utover i andre omgang og presset på for en utligning. Den kom fire minutter før full tid da Ondrej Duda satte inn 1-1.

– Igjen evner Norge å rote det til for seg selv. Norge bør ha full kontroll på den situasjonen én to og tre ganger. Det er så man nesten ikke tror det man ser, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Vi har sittet med følelsen de siste tjue minuttene, for Slovakia har spilt seg varme og Norge har sett engstelige ut. Slovakia får en scoring som de faktisk har fortjent, for de har vært et helt annet lag enn i første omgang, fortsatte Mathisen.

Norge møter Kosovo og Danmark i privatlandskamper i juni.