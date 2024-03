Haaland tangerte legende: – Livsfarlig

Manchester City - FC København 3-1 (6-2 sammenlagt)

Se den grusomme keepertabben til Kamil Grabara i videovinduet øverst!

Både Erling Braut Haaland og Oscar Bobb startet kampen for City, men det var en annen nordmann som skulle tegne seg på scoringslisten først.

For etter at Manchester City hadde scoret to ganger før ti minutter var spilt, vartet FCK og Mohamed Elyounoussi opp med et praktmål.



Så våknet Erling Braut Haaland og tangerte en av Manchester Citys største legender.

Drepte håpet etter få minutter

FC København hadde en nærmest umulig oppgave onsdag kveld.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker beskrev den slik før kampstart:

– For meg må det opp som den største Champions League-sensasjonen noensinne – om FCK tar seg videre. Avstanden er blitt så stor i fotballen, sa Alsaker.

Etter fire minutter var den umulige oppgaven gjort enda mer umulig.

Manuel Akanji vartet opp med en lekker avslutning, da han fikk gå uforstyrret gjennom feltet på et hjørnespark.



– Det er for tynt av FCK. Det er altfor lett. Peter Ankersen ser ut som en juniorspiller i duellen med Akanji, sa ekspertkommentator Brede Hangeland.

Fire minutter doblet City ledelsen.

Julián Álvarez forsøkte lykken fra avstand og var svært heldig da FCKs keeper Kamil Grabara gjorde en stor tabbe.

– For en marerittstart for FCK. Det er et skudd han skal ta hundre av hundre ganger, så fomler han den i mål på den største scenen, var dommen til Hangeland.

Nordmennene våknet

Det var ikke Erling Braut Haaland som ble første nordmann til å score i Manchester i kveld. Det var Mohamed Elyounoussi.

Nordmannen spilte et nydelig veggspill sammen med Orri Óskarsson og alene med Ederson var Elyounoussi iskald.

– Han bringer det første og hittil eneste stolte øyeblikket til FCK i denne omgangen, utbrøt Øyvind Alsaker.

– Det er en fantastisk prestasjon av «Moi», supplerte Hangeland.

TV 2 fikk intervjuet Elyounoussi etter kampen. Da kunne TV 2s reporter videreformidle at ekspertene i studio hadde kåret ham til banens beste.

– Såpass, ja?

FCK-stjernen skulle gjerne møtt et annet lag i åttedelsfinalen.

– Vi er jo uheldige som trekker City, men vi skal være stolte over det vi presterer i Champions League denne sesongen, sier Moi til TV 2.

Like før pause var det Haalands tur. Nordmannen var nådeløs da han fikk sjansen. Dermed kunne City gå til pause med 3-1.

– Han er oppe og hilser på selveste Sergio Agüero nå, sa Alsaker.

– Han er livsfarlig i de situasjonene, sa Jesper Mathisen.

Hans 41. mål i Champions League, like mange som City-legenden Sergio Agüero scoret i sin karriere.

– Jeg visste det faktisk ikke før du sa det nå. Hva kan jeg si? Når jeg slår den rekorden vil det være fint, men det viktigste er at vi går videre, det er mitt eneste fokus, sa Haaland i et intervju med Uefa tirsdag.

Nå puster han Alessandro Del Piero, Didier Drogba og Mohamed Salah i nakken på listen over mestscorende i Champions League.