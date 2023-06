Haaland svarer om City-fremtiden: – Godt spørsmål

GODT HUMØR: Erling Braut Haaland under intervjuet med TV 2 i Manchester. Foto: Erik Teige / TV 2

Han har allerede vunnet Premier League og FA-cupen.

Han har blitt toppscorer i Premier League og blir det i Champions League også.

Han er kåret til Premier Leagues beste spiller i alle former og fasonger, og er favoritt til samme pris i Champions League.

Lørdag kan han sende Manchester City til historiens første triumf i verdens største klubbturnering. Pep Guardiola har prøvd og mislyktes seks ganger på rad. For Haaland er det første forsøk.

Gjør han det, seiler han frem som favoritt til å vinne Ballon d’Or i oktober. Da vil han ha oppnådd alle de største målene han satte seg før han kom til City, etter bare ett år, med unntak av mindre betydningsfulle titler som ligacupen, Community Shield og klubb-VM.

– Hvis du vinner trippelen nå, hva mer skal du oppnå i City da?

– Haha. Det er godt spørsmål. Nei, det er alltid nye mål å sette seg, men akkurat nå er det én kamp som er i tankene, og det er det eneste jeg tenker på, sier Haaland til TV 2 fire dager før finalen i Istanbul.

Pappa Alfie Haaland har tidligere antydet at sønnen har som mål å vinne det som er å vinne i en rekke ulike land.

– Jeg tror Erling vil teste evnene sine i hver liga. Da kan han maks bli værende i hver liga i tre til fire år, sa Haaland senior i en Viaplay-dokumentar i fjor.

Sikker på når Haaland drar

Dermed melder et spørsmål seg: Kan en storeslem på første forsøk påvirke – kanskje fremskynde – Haalands karriereplan?



– Det er jo nesten umulig å vite noe om, for da må en være inne i hodet hans. Sannsynligvis vet han det ikke selv engang. Jeg tror ikke han tenker så mye på karriereplanlegging. Han har jo nettopp kommet. Hvorfor bry seg? Han konsentrerer seg nok bare om å gjøre det bra, og jeg tipper han har lyst til å gjøre det bra i City i mange sesonger til, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han legger til:

– Så kan jo ting endre seg. Hvor lenge holder Pep Guardiola det gående, og så videre? Men det er litt søkt å si at han kan forlate City raskere enn mange tror, fordi det har gått så bra. Det skal mange pokaler og utmerkelser til før en blir lei av å vinne. Og akkurat nå er City omtrent det sikreste laget i verden når det kommer til det.

Engelske medier, deriblant The Athletic og The Times, har rapportert om at Manchester City ønsker å forlenge Haalands kontrakt.

Den nåværende avtalen strekker seg til sommeren 2027.

– Jeg tror ikke nødvendigvis det vil ha noen innvirkning hverken den ene eller den andre veien. Haaland har en plan om å bli værende i tre eller fire år, og ingenting vil endre det, sier The Times’ Manchester-korrespondent Paul Hirst til TV 2.

– Hvor lenge forventer du at han blir værende?

– Tre år til. Jeg tror han skriver under på en ettårig forlengelse av kontrakten, men utløpsdatoen på kontrakten er egentlig ikke viktig. Han drar når han vil, og jeg er sikker på at det vil være nye klausuler i hans neste kontrakt som tillater ham å gjøre det. Han vil sannsynligvis bli værende til Guardiola drar om to år, og så ta ett år til under hans arvtager før han drar til Real Madrid, spår Hirst.

– Hvor sannsynlig tror du det er at han signerer kontrakten som City tilbyr ham?

– Jeg tror han signerer den. Han er i førersetet, så han kan be om mer eller mindre det han vil med tanke på klausuler og lignende. Og det er ingen tvil om at han er lykkelig i City nå. Han har innrømmet selv: Denne sesongen har overgått forventningene hans med tanke på scoringer og hvordan han har tilpasset seg. Han er godt likt av spillere og ledelsen, som har blitt positivt overrasket over hvor ydmyk han har vært, sier han.

Agenten om «Real Madrid-drøm»

Haalands agent Rafaela Pimenta har tidligere hintet til en fremtid i Real Madrid for nordmannen.

– Du har Premier League, og så har du Real Madrid. De har noe eget som gjør at de er drømmen for fotballspillere. Madrid har den magien. De har Champions League, sa hun.

Men en overgang til den spanske giganten vil neppe skje med det første, skal man tro The Athletics anerkjente Manchester City-skribent Sam Lee.

– Jeg tror ikke det vil påvirke fremtiden hans i det hele tatt, sier Lee om Haalands vanvittige førstesesong.



– Haaland er bare såvidt i gang. Det er hans første sesong, han er ung, jeg tror han blir værende. Jeg tror ikke det vil påvirke fremtiden hans negativt i det hele tatt. Han har fortsatt mye å oppnå, sier han.

– Hvor lenge tror du han blir værende?

– Jeg tror han blir i fire år til. Han har det veldig bra i City, elsker klubben og nyter det veldig, Det er et bra sted å utvikle seg på. Jeg tror han signerer en kontrakt til. Om fire år er han midt i 20-årene, fortsatt sine beste år, og da er det en god mulighet for at han drar til Real Madrid da, sier Lee.