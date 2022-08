Haaland-statuen har forsvunnet

Statuen, som er tre meter høy og over 600 kilo tung, var ikke å se onsdag formiddag, melder Jærbladet.

Statuen har den siste tiden stått på takterrasen hos Bryneporten AS på Bryne i Rogaland.

Verken eier av statuen, Tore Sivertsen eller kunstner Kjetil Barane vet hvor den har blitt av.

– Nei, jeg aner ikke hvor den er, sier eieren til Jærbladet.

– Jeg var og kikket i går etter at jeg hadde hørt noen rykter. Da var den borte. Så jeg tror den forsvant natt til tirsdag, sier kunstneren til avisen.

ET MYSTERIUM: Haaland-statuen er ikke lenger å se på takterrassen. Men ingen vet hvor den har blitt av. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Riktignok skal personen som fjernet skulpturen meldt fra til eier Sivertsen. Ifølge Sivertsen har vedkommende fjernet statuen fordi den ikke var fin.

Statuen av jærbuen Erling Braut Haaland er laget av et hundre år gammelt grantre, og skjært ut med bruk av motorsag.

HER STOD DEN: Haaland-statuen stod på en veranda på Bryne. Her sammen med kunstner Kjetil Barane (t.v) og eier Tore Sivertsen. Bildet er tatt før den ble borte. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Arvid Mæland har ansvaret for å håndtere statuen frem til den skal auksjoneres bort i februar.

Heller ikke han vet noe. Han forteller også til avisen at han ikke har noe med flyttingen å gjøre.

Statuen skal etter planen auksjoneres bort i februar, til inntekt for et sykehus i Tanzania. Tidligere har den stått like ved en rundkjøring på Bryne.