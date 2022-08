Haaland-statuen har forsvunnet – «ingen» vet hvor den er

Statuen, som er tre meter høy og over 600 kilo tung, var ikke å se onsdag formiddag, melder Jærbladet.

Statuen har den siste tiden stått på takterrassen hos Bryneporten AS på Bryne i Rogaland.

Verken eier av statuen Tore Sivertsen eller kunstner Kjetil Barane vet hvor den har blitt av.

– Jeg aner ikke hvor den er. Jeg håper og tror den er i gode hender og dukker opp igjen. Kanskje det skjer noe utover kvelden, sier eieren til TV 2.

SKULLE VÆRT HER: Statuen av Erling Braut Haaland sto på denne takterrassen i Bryne. Nå er den sporløst forsvunnet. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Jeg var og kikket i går etter at jeg hadde hørt noen rykter. Da var den borte. Så jeg tror den forsvant natt til tirsdag, sier kunstner Barane til jærbladet.

Ble fjernet mandag kveld

Et øyenvitne TV 2 har pratet med sier at Statuen ble fjernet mandag kveld i 22-tiden.

Øyevitne stod og pakket varer da han hørte et fælt rabalder. Da han kom ut var det en mann i stige som tok seg opp på taket. Da han så en lastebil med krane tvers over gaten, forstod han hva som foregikk.

En kameramann var med og filmet hendelsen, så øyevitnet regnet med at det var en planlagt forflytting av statuen.

Derfor fortsatte han med det han holdt på med og tenkte ikke så mye over hvor statuen tok turen.

ET MYSTERIUM: Haaland-statuen er ikke lenger å se på takterrassen. Men ingen vet hvor den har blitt av. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Ifølge Jærbladet ble statuen fjernet fordi vedkommende ikke synes den var fin. Avisen skriver også at personen selv ringte og sa i fra til eieren.

– Hva tenker du hvis noen har fjernet den fordi vedkommende mener den er lite pen?

– Først og fremst tenker jeg at den er laget av en som er kunstner. Er det noen som ikke liker den har jeg respekt for det, men jeg vet ikke hva jeg skal si om at noen har fjernet den på grunn av det, sier eieren til TV 2.

HER STO DEN: Haaland-statuen sto på en veranda på Bryne. Her sammen med kunstner Kjetil Barane (t.v) og eier Tore Sivertsen. Bildet er tatt før den ble borte. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Skal auksjoneres bort

Statuen av jærbuen Erling Braut Haaland er laget av et hundre år gammelt grantre, og skjært ut med bruk av motorsag.

Arvid Mæland har ansvaret for å håndtere statuen frem til den skal auksjoneres bort i februar.

Heller ikke han vet noe. Han forteller også til avisen at han ikke har noe med flyttingen å gjøre.

Statuen skal etter planen auksjoneres bort i februar, til inntekt for et sykehus i Tanzania. Tidligere har den stått like ved en rundkjøring på Bryne.