Haaland slo tilbake etter hån: – For en revansj

Bayern München-Manchester City 1-1 (1-4 sammenlagt)

Mens Bayern desperat presset på for å få målet som ville blåse nytt liv i håpet om avansement, var Haaland sentral i det City foretok seg i angrep.

Først var 22-åringen i ferd med å få Dayot Upamecano, som hadde en fæl kamp i den første kvartfinalen, utvist.

Den franske midtstopperen slapp imidlertid med skrekken da Haaland ble avvinket for en hårfin offside.

Kraftige reaksjoner på oppførsel

Senere i omgangen fikk Upamecano straffe mot seg da ballen traff ham i hånden.

Fra ellevemeteren blåste Haaland ballen over.

TV 2s eksperter syntes det så ut som jærbuen skled litt idet han skulle skyte, og reagerte kraftig på det som skjedde i forkant av straffesparket:

To minutter og 21 sekunder tok det fra dommer blåste i fløyten til Haaland avsluttet.

– Det er blitt så vanskelig å ta straffespark. Det er en mental påkjenning å bare stå der så lenge. At folk får lov til å lage masse surr … jeg mener dommeren må ta mer ansvar og dele ut kort, sier Solveig Gulbrandsen.



Drøyt ti minutter etter sidebyttet slo Haaland tilbake. Jærbuen vant først hodeduellen med Matthijs de Ligt, før han fikk ballen tilbake og var sikker alene med keeper etter at Upamecano hadde sklidd i forkant.

– Ikke et hjertelig forhold

Haaland hysjet mot Bayern-fansen på banen han aldri vant som Borussia Dortmund-spiller.

– For en revansj etter straffemissen. Han blir hånet av Bayerns trofaste fans. Da smaker det selvfølgelig enormt godt å sette inn det som hittil er kampens eneste, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– Han har vært noen ganger her i gul drakt før. Det er ikke et hjertelig forhold mellom ham og hjemmefansen, sa ekspertkommentator Brede Hangeland.

Målet er utrolig nok 22-åringens 35. i verdens gjeveste klubbturnering.

Roses: – Viktig

Jærbuen roses av lagkompis Ruben Días. Han mener at scoringen ga medspillerne litt mer pusterom.

– Det var et veldig viktig mål for oss. For ham òg, men spesielt for laget, sier den portugisiske stopperen til britisk tv.

– Vi fikk klarnet hodet litt mer, selv om vi visste at det ikke var ferdig. Definitivt en stor seier for klubben, fortsetter Días.

Joshua Kimmich utlignet for Bayern åtte minutter før full tid. Like etter ble Haaland byttet ut.

City skal møte Real Madrid i semifinalen. I det andre oppgjøret blir det derby mellom Milan og Inter.

– Sexy semifinaler. Real Madrid mot Manchester City hadde nok mange sett på som en mulig drømmefinale, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.



Første oppgjør er 9.- og 10. mai. Returkampene spilles 16.- og 17. mai.

