Haaland slått i kåring: – Det er vanskelig

Se Champions League på TV 2 Play!

Utslagsfasen i Champions League er endelig i gang denne uken.



Da skal en rekke europeiske giganter fortsette reisen mot det ikoniske trofeet. Og på de ulike lagene finner man er rekke stjerner.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har fått oppdraget i å gi sin topp 5-liste over de gjenværende spillerne i turneringen.

Se Thorstvedts liste under:

Thorstvedts liste: 1. Kylian Mbappé (PSG) 2. Harry Kane (Bayern München) 3. Jude Bellingham (Real Madrid) 4. Erling Braut Haaland (Manchester City) 5. Kevin De Bruyne (Manchester City)



– Det største nederlaget

Thorstvedt utdyper rundt valgene.

– Jeg føler det omtrent gir seg selv. Det store nederlaget for min del er at det bare er offensive spillere, for jeg sutrer alltid rundt at angrepsspillere stikker av med alt, sier TV 2-eksperten om listen.

LEGGER HODET PÅ BLOKKA: TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Foto: Markus Engås / TV 2

Øverst på listen troner PSG-stjernen Kylian Mbappé (25).

25-åringen står med 30 scoringer og 7 målgivende på 29 kamper for hovedstadsklubben denne sesongen.

– Det er vanskelig å holde et høyere nivå enn Mbappé har gjort denne sesongen, nivået Haaland har levert på de siste sesongene og et høyere nivå enn Bellingham har levert siden han kom til Real Madrid.

TOPPER: Kontrakten til den franske stjernen går ut denne sommeren. Foto: Franck Fife / AFP

– Noen av disse spillerne kommer til å bli kåret til verdens beste spiller – det er det ingen tvil om. Spørsmålet er bare hvem av dem, konstaterer Thorstvedt.

Klokkeklar spådom

TV 2s ekspert deler listen inn i to: «De eldre», henholdsvis Kevin De Bruyne (32) og Harry Kane (30) på den ene siden, og «De yngre», Erling Braut Haaland (23), Jude Bellingham (20) og Kylian Mbappé (25) på den andre siden.

Den sistnevnte trioen kommer til å prege verdensfotballen i årene som kommer, skal man tro Thorstvedt.

– Dette er spillere som kommer til å kjempe om hegemoniet om å være verdens beste spiller i årene fremover – med mindre det dukker opp et Messi-type-talent, er hans spådom.



ENORM SESONG: Harry Kane står med 28 mål og 8 målgivende på kun 28 kamper for den tyske giganten. Foto: Martin Rickett

TV 2s ekspert plasserer Haaland og De Bruyne sist på listen grunnet skadeavbrekkene til City-stjernene.



Men han tror man kan få se dueller denne våren som kan gi et svar på hvem som er sjefen i fotball-Europa

– PSG er nok i beste fall en outsider, men har overkommelig motstand i denne runden. Kane og co. og City er selvfølgelig favoritter, sier Thorstvedt, og fortsetter:

– Dette er alle spillere som kommer til å gå videre. Så kampen kommer til å fortsette om hvem som blir «Top dog».



VIDUNDERBARN: Bellingham har på sin side 20 mål og 8 målgivende på 29 kamper fra sin midtbane-rolle. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Ødegaard utenfor: – Han er ikke førstereserve

Arsenal- og Norge-kaptein Martin Ødegaard er ikke å finne på listen til Thorstvedt.

– Jeg er en stor fan av Ødegaard, men han var ikke førstereserve på denne listen, sier Thorstvedt.

NÅDDE IKKE OPP: Martin Ødegaard. Foto: Anthony Dibon / BILDBYRÅN

Andre spillere som var nære er Antoine Griezmann, Vinicius Junior, Lautaro Martínez, Victor Osimhen, Khvitsja Kvaratskhelia og Bukayo Saka.

– Men det er veldig vanskelig å skvise inn noen av de andre med tanke på de fem andre på listene, poengterer Thorstvedt.



Han er ikke i tvil om hvem som er favoritt til å ta hjem det ærverdige trofeet.

– Det er ingen tvil om at Manchester City i utgangspunktet er favoritter, men det er ingen selvfølge. Inter var jo faktisk bedre i Champions League-finalen, der hadde de flaks og spilte dårlig.

DYNAMISK DUO: Erling Braut Haaland står med 21 mål og 6 målgivende på 25 kamper. Lagkamerat De Bruyne har vært lenge ute med en skade, men har 1 mål og 6 målgivende på 8 kamper. Foto: Martin Rickett

– Men jeg tror det betydde mye mentalt å vinne det første CL-trofeet. Da ble man kvitt det maset og spøkelset. Da skal det i utgangspunktet være enklere å hente det andre.