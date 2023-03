Haaland reiser hjem - mister kvalikkampene

Se kl. 10.30 på tv2.no: Pressekonferanse med Ståle Solbakken og landslagslege Ola Sand.

Erling Braut Haaland hadde smerter i lysken etter kampen mot FA-cupkampen mot Burnley. Haaland reiser dermed hjem fra landslagssamlingen.

Det melder Norges Fotballforbund tirsdag morgen.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, sier landslagslege Ola Sand.

Sjokk-nyheten: – Er det 1. april?

– Erling tok det tungt da han skjønte at han ikke kunne være med å fighte for laget. Heldigvis er det fortsatt plenty med selvtillit, talent og samhold i denne gruppa til å vinne poeng i de neste kampene. Vi kommer ikke til å henge med huet en millimeter, men fortsetter jobben for å være maksimalt forberedt til lørdag og tirsdag, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Et sjokk

– Dette er Ståle Solbakkens verste mareritt - det verste som kunne skje. Jeg måtte inn å sjekke i kalenderen om vi var kommet til 1. april. Han mister to viktige kamper, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mandag tydet ingenting på at han skulle gå glipp av kampene.

– Et sjokk for oss, spanjolene og så jubler nok Georgia også. For de går de fra å møte en hvithai til en delfin, sier han.

Han tror det også har kommet brått på spillerne.

– De blir jo forbanna, litt lei seg og tenker som oss; pokker! De kjenner nok ikke på det lenge, men de har jo Martin Ødegaard og Alexander Sørloth. En sterk gjeng som skal være klart til å kjempe.

– Hva kan dette ha å si for EM-sjansene?

– Det kan være forskjellen på EM eller ikke, såpass stor er svekkelsen. Han er verdens heteste fotballspiller for øyeblikket.

LaLiga-duo får større rolle

Så er spørsmålet om Manchester City har vært med å ta avgjørelse om at han skal stå over landslagsperioden.

– De må ha så mye makt at de kan ha noe å si om dette er en skade eller en kjenning. Om han er klar til kamp eller ei. Hvis ikke hadde aldri Haaland spilt landskamp, for de har bare ting å tape på det rett før en liten innspurt.

Nå ligger det an til at LaLiga-duoen Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen kommer til å spille en mer sentral rolle.

– Det er gode spillere i LaLiga, men de er ikke i nærheten av City-stjerna.