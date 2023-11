Haaland punger ut for togtur for Bryne-fansen

For første gang siden 2006 skal Bryne ut i playoff til Norges øverste divisjon.

Etter at Bryne overrasket alle og sikret seg den siste kvalifiseringsplassen i siste serierunde i OBOS-ligaen, møter jærbuene nå Start i Kristiansand i playoffsluttspillet førstkommende lørdag.

Norges superstjerne Erling Braut Haaland har selvsagt fått med seg gamleklubbens bragder. Etter det TV 2 erfarer har Manchester City-stjernen derfor bestemt seg for å punge ut for togbillettene tur-retur til Kristiansand for foreløpig rundt 200 Bryne-supportere til oppgjøret mot Start – slik at Bryne får all mulig støtte fra supportergruppen «B-gjengen».

– Fra klubben sin side så er det et hemmelig spørsmål med tanke på hvem som spanderer på fansen. Vi kan ikke si så mye annet enn at det er fantastisk at vi får muligheten til å sende flest mulig supportere til Kristiansand. Det er vanskelige tider for folk økonomisk, og det gjør det vanskeligere for folk å prioritere å reise på en kamp som dette her. Dette har derfor gitt flere fans mulighet til å reise, forteller Bjørn Hagerud Røken, markedssjef i Bryne FK, til TV 2.



Og fortsetter:

– Sponsingen gjelder kun transporten, og nå har snart 200 Bryne-fans meldt seg på gratis transport og kjøpt billetter til kampen. Jeg tipper at vi fort kan bli 400-500 på bortefeltet der. Det er mye takket være den økonomiske hjelpen vi har fått, konstaterer han.

– Hjelper de som ikke har råd til det



I skrivende stund koster en togbillett tur-retur Stavanger – Kristiansand i gjennomsnitt 698 kroner, og med anslagsvis 250 reisende Bryne-supportere må Erling Braut Haaland altså punge med rundt 175.000 kroner for togbilletter av sin egen lomme slik at Bryne-fansen får med seg playoffoppgjøret mot Start.

Braut Haaland har også varslet om at han vil spandere bussbilletter om noen av hordene av Bryne-supportere ønsker å ta buss til bortekampen mot Start fremfor tog.

Pressetalsmann Ole Morten Hobberstad i Brynes supporterklubb «B-gjengen» fryder seg over at byens verdenskjente store sønn sponser fansen.

– Det er fint at Erling ønsker å sponse tur på Bryne-supporterne, det er noe hele Bryne setter stor pris på. Det er også med på å gjøre at flere som kanskje ikke prioriterte det i utgangspunktet på grunn av prisvekst og renteøkninger likevel nå reiser for å støtte Bryne i opprykkskvalifiseringen, sier Hobberstad til TV 2.

GLEDER SEG: Bryne-trener Kevin Knappen gleder seg til oppgjøret mot Start på Sør Arena. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Det ville jo vært voldsomt



Bryne har ikke spilt i Norges øverste divisjon siden 2003. Trener Kevin Knappen vet at det blir svært tøft å komme seg gjennom opprykkskvalifiseringen som venter og klare opprykk for første gang på altså 20 år.

– Først og fremst gleder vi oss voldsomt til Start-kampen. Vi har alt å vinne i en sånn type kamp. Presset ligger på Start, de skulle jo strengt tatt ligget på direkte opprykk denne sesongen. Men vi er et lag i form, og har en bra tro her. Det er en enorm motivasjon for oss å spille opprykkskvalifisering, konstaterer Knappen, før han legger til:



– Det blir noen tøffe playoffkamper videre om vi slår Start, men det har skjedd større ting i fotballens historie. Men om vi skulle gå hele veien og rykke opp, ville det jo vært voldsomt. Det ville jo det, mener Brynes trener.