Haaland-oppførsel vekker oppsikt: – Det ble et sjokk for meg

Manchester Citys lynraske høyreback har tatt over som fungerende kaptein denne sesongen og signerte nylig en ny kontrakt med klubben.

Veteranen er født ti år tidligere enn Erling Braut Haaland og har levd et langt fotballiv. Likevel har han latt seg forbløffe, for å si det forsiktig, av jærbuens inntog i klubben.

– Han har satt ballen i nettmaskene for alle klubbene han har spilt for. Det gjelder også landslaget. Så at han scorer mål, er ikke et sjokk. Men at han scorer så mange mål som han har gjort, det ble et sjokk for meg. At noen skulle slå Alan Shearers rekord som hadde stått der i Gud vet hvor mange år, i sin første sesong … og det ser ikke ut som han har tenkt til å stoppe. Det sier alt om ham og hvor dedikert han er, sier Walker til TV 2.

– Men, advarer han:

– Han har lagt listen så høyt nå at han må holde det oppe. Det er testen for ham nå. Han har gjort det harde arbeidet, han har fått det såkalte førstesesongs-syndromet ut av veien, for det rammet ikke ham. Men la det ikke ramme ham i hans andre sesong.

GOD TONE: Kyle Walker og Erling Braut Haaland under mandagens trening i Manchester. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Tatt på sengen: – Ikke sett

Så langt har Haaland scoret syv mål på de første fem Premier League-kampene, men det er ikke tall som får Walker til å falle av stolen lenger.

Det er noe annet som først og fremst har sjokkert Walker ved Haaland: oppførselen og vanene hans når han ikke befinner seg under flomlysene på Etihad Stadium.

– Prestasjonene hans denne sesongen har vært greie, han har scoret målene, men han må komme inn på trening hver dag og ønske å lære, lytte og ta til seg rådene fra manageren, sier Walker.

– Har du inntrykk av at det er tilfelle?

– Jeg tror det, ja. Jeg tror ikke jeg har sett en 23-åring som har tilpasset seg en måte å spille fotball på, slik Erling har gjort.

– På hvilken måte da?

– Bare alle tingene som folk ikke ser. Dere ser ham på tirsdag eller onsdag kveld i Champions League, eller lørdag eller søndag kveld i Premier League. Dere ser ham score målene og få all hyllesten. Men det han legger ned fra mandag til lørdag for å sørge for at han er på banen på en søndag og kan levere de tallene han gjør, krever mye jobb, sier Walker.

Han kommer med eksempler på hvordan Haalands nitidige arbeid med detaljer i hverdagen, skiller ham fra de fleste andre:

– Enten det er hjemme, der han tar isbad og badstue, som jeg vet han er opptatt av. Eller på treningssenteret, der han er nøye med å tøye ut. Eller på behandlingsbenken, der han får massasje. Det kommer ikke gratis, det er ikke bare noe du får. Du må legge ned det harde arbeidet som gir deg resultater på kampdag.

Vekker oppsikt: – Trenger ikke

Haaland har selv fortalt om flere av sine spesielle vaner i jakten på å ta nye steg som idrettsutøver. Han mediterer jevnlig, spiser mye proteiner og er ekstremt opptatt av søvn. Han bruker oransje briller for å skjerme seg fra blått mobillys om kvelden, tilbringer mye tid i kaldkulpen, og har begynt med «nesepusting», en teknikk som innebærer at man teiper over munnen sin på natten for kun å puste med nesen.

– Jeg har ikke sett munnteipen. Men han begynte å gå med disse brillene, og så ga han et par til Jack (Grealish), og så ga han meg et par. Plutselig begynte alle å gå med disse oransje brillene. Han sier: «Dere må få hjernene deres til å slappe av!», sier Walker.

Nesepustingen er han ikke like overbevist av:

– Men hvis jeg hadde sett ham med teip over munnen, ville jeg sagt «Erling, bare ikke åpne munnen din, du trenger ikke teipe den igjen».

Han ler, men fortsetter mer seriøst:

– Han må fortsette å gjøre det han gjør. Han må strekke seg etter å bli bedre. Han har fortsatt mye å lære; når skal han komme ned i banen, når skal han ikke. Forhåpentligvis vil det skape enda flere mål for oss.

– Han burde passe seg

Nylig sendte manager Pep Guardiola en advarsel til Haaland og ba ham «passe seg» fordi Kyle Walker kom til å begynne å konkurrere med ham om scoringer.

– Han burde passe seg. Jeg må begynne å jobbe med feiringen min. Jeg skal få meg en ikonisk målfeiring som Erling, gliser Walker.



– Jeg kommer ikke til å score like mange som ham, men hvis jeg kan bidra med noen, så er det et mål for meg.



På ett område mener han riktignok at han slår sin ti år yngre lagkamerat.

– Hvem ville vunnet en 100-meterssprint mellom deg og Haaland?

– Meg.

– Hvorfor?

– Jeg tror bare jeg er raskere. Hvis Erling hadde sagt han var raskere, ville han løyet, smiler Walker.

– Jeg tror fortsatt at over 100 meter, ville jeg som 33-åring slått en 23-åring.