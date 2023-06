Haaland: – Om to måneder er alt glemt

– Vi må forsvare det vi har oppnådd denne sesongen.

I intervju med BT Sport er Erling Braut Haaland klar for å sette nye mål etter en eventyrlig sesong.

Etter 53 kamper i alle turneringer er fasit 52 mål og The Treble.

– Jeg burde scoret flere. Jeg hadde mange sjanser, sier han til CBS.

– Om to måneder er alt glemt. Da må vi angripe igjen, sier Haaland.



Haaland ble toppscorer for et Manchester City-lag som har vunnet Premier League, FA-cupen og Champions League denne sesongen.



– Når denne følelsen har satt seg om et par dager, så tror jeg at jeg vil gjøre det igjen. Jeg kjenner meg så godt at det er sånn jeg vil tenke, sier Haaland med fotballstjernene Rio Ferdinand, Mario Balotelli, Cesc Fàbregas og Joleon Lescott rundt seg i BT Sport-studio.

Guardiola: – Vær så snill

Manchester City-manager Pep Guardiola var ikke like klar til å se fremover etter triumfen på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul.



– Ikke spør meg om neste sesong, vær så snill, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen.



– Styrelederen sa til meg at neste sesongs Champions League-finale er i London. Jeg skal ikke si hva jeg svarte ham. Jeg ser frem til å sette tre trofeer på bussen på mandag. Det vil bli så fint, sier Guardiola, som sikter til mandagens parade med åpen buss i Manchesters gater.



Haaland er glad for å ha Guardiola som sjef.

– Vi har et godt forhold, og han har hjulpet meg mye, og jeg ser frem til å utvikle meg mer neste sesong. Jeg tror at jeg kan utvikle meg, for jeg er bare 22 år og har mange år igjen. Jeg er på et godt sted når jeg blir trent av verdens beste, sier Haaland.

– Skrevet i stjernene

Haaland synes det var en vanskelig kamp mot Inter, men at han kunne scoret dersom tilfeldighetene hadde spilt seg ut annerledes.

– På en god dag kunne jeg scoret to mål, men det bryr jeg meg ikke om akkurat nå, sier Haaland til BT Sport.



Lørdagens triumf var Citys første i Champions League noensinne.

– Inter er veldig gode. I pausen sa jeg til spillerne at de måtte være tålmodige. Man må være heldig. Denne turneringen kan være som et myntkast, men det var skrevet i stjernene. Tittelen er vår, sa Guardiola.

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren mener City-laget ikke var på sitt beste i finalen.

– Etter VM tok laget et steg frem, og vi var der vi skal være. I dag var vi ikke på vårt beste nivå. Vi slet med å finne rom i første omgang. Vi tok ledelsen med et flott mål, men mot slutten var de bedre enn oss, og vi slet. Vi har en utrolig keeper som gjorde de avgjørende redningene, sa han.