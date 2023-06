Haaland om «mareritt»: – Det er bare bra

MANCHESTER (TV 2): Erling Braut Haaland (23) utsettes for stadig mer ekstreme metoder på fotballbanen. Han tenker på én ting for å unngå å bli provosert.

Da han tok av seg trøyen etter oppgjøret mot Everton den 14. mai, kunne alle se resultatet av Haalands nye status som «most wanted» blant forsvarsspillere i inn- og utland.

Haalands ferd mot å bli verdens kanskje mest fryktede angrepsspiller kommer nemlig med en pris; forsvarere bruker stadig mer oppsiktsvekkende og ekstreme metoder for å prøve å stoppe målmaskinen.

Det var tydelig allerede i fjor sommer, da svensken Alexander Milosevic både truet ham med å brekke bena hans og kalte ham en «hore» for å prøve å sette ham ut.

Den siste måneden har særlig to forsvarere skilt seg ut i særbehandlingen av Haaland:

Real Madrids Antonio Rüdiger invaderte jærbuens intimsone på en måte som ville fått Bent Høie til å hylgråte for to år siden. Mannsmarkeringen ble kalt «et mareritt» av TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah, spanske medier skrev at Haaland ble «spist», klipp av duellene mellom dem gikk viralt, og Pep Guardiola gratulerte senere Madrid-mannen med jobben.

Noen dager senere ble Haaland tilsynelatende utsatt for både klyping og kloring i duellene mot Everton-stopper Yerry Mina. Det fikk Pep Guardiola til å reagere og si at «det han gjør, er unødvendig». City-manageren ble rasende og konfronterte Mina etter kampslutt.

Da Haaland flekket av seg etter kampen, var «krigssårene» – som engelske medier kalte det – tydelige; nordmannen hadde røde merker og sår på magen og armene.

Nå forteller Haaland til TV 2 hvordan han opplever de utradisjonelle triksene som oftere og oftere brukes mot ham på banen. Og svaret kan virke overraskende.

– Jeg synes det er bare bra at de fokuserer på meg, sier han.

Haaland gliser.

– Det betyr at det blir mer plass til de andre på laget. De må bare fokusere så mye de kan på meg, så blir det plass til andre, fortsetter han.

Det er ingen grunn til å tro at han kommer til å bli skånet i Champions League-finalen mot Inter. Ingen er mer kjent for tjuvtriks og tøffe dueller enn italienske midtstoppere.

Inter-stopper Alessandro Bastoni har innrømmet at han lar seg inspirere av Rüdigers røverstreker i forberedelsene til finalen.

– Rüdiger gjorde en god jobb med å stoppe ham. Jeg kommer til å følge hans eksempel, sier Bastoni.



Til tross for stadige provokasjoner, harde taklinger og regelbrudd imot ham, virker Haaland nesten aldri å la seg provosere. Oppgjørene mot Everton er den eneste gangen han har virket oppriktig irritert denne sesongen.

– Hvordan jobber du med å unngå å bli provosert?

– Det er ikke et problem. Jeg koser meg ute på banen. Jeg prøver å nyte hver dag å være fotballspiller, sier Haaland til TV 2 og avslører hvilken tanke som får ham til å unngå å gå i forsvarernes feller:

– Det kommer en dag der jeg ikke er fotballspiller lenger, og da er det ingen vei tilbake, så det gjelder å nyte det.

Inter kan finne håp i Haalands målform før finalen, ettersom jærbuen kun har scoret ett mål på de siste syv kampene.

– Du kan også tenke på det som at jeg har scoret 52 mål på 52 kamper. Var det ett mål på syv kamper du sa? Du kan tenke på det sånn også. Jeg bryr meg virkelig ikke om det i det hele tatt, gliser lysluggen.