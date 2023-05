Haaland med varme ord etter vill feiring

SUPERTEAM: Her feirer Erling Braut Haaland med familie og bekjente. Foto: OLI SCARFF

Manchester City-Chelsea 1-0



– Uten dem hadde jeg ikke hatt mulighet til å vinne og prestere sånn jeg har gjort, slår Haaland fast i et intervju med Viaplay.

Blant dem som var med opp på scenen, var Haalands søsken, halvsøsken og Alfies kone Anita Haaland Strømsvold. Familievenn og støttespiller Ivar Eggja var også med.

Under Viaplays sending kom det frem at to av jærbuens søstre hadde vært maskot før kamp.

Pappa Alfie Haaland, som selv spilte for Manchester City, jobber tett med sønnen.

FAR OG SØNN: Dette var et stort øyeblikk for Erling og Alfie Haaland. Foto: Martin Rickett Les mer Foto: CARL RECINE Les mer Foto: OLI SCARFF Les mer

– Veldig takknemlig

Han forteller at superspissen vet å sette pris på sine nærmeste.

– Erling er glad i å dele opplevelser med dem rundt seg. Han er veldig opptatt av at andre skal få lov til å bli med på litt av det han er med på. Vi er veldig takknemlige, sier Alfie til Viaplay.



Sønnen mener at støtten han får er uvurderlig.

– Skal jeg gi et råd til folk, så gjelder det å ha gode folk rundt seg. Det er akkurat det jeg har og kommer til å fortsette med, slår Erling Braut Haaland fast.



PREMIER LEAGUE-MESTER: Her får Erling Braut Haaland beviset. Foto: LEE SMITH

– Uvirkelig

22-åringen er blitt historisk i debutsesongen i England.

36 scoringer er ny målrekord i Premier League. Han er med det en sterk bidragsyter til Manchester Citys tredje strake ligatriumf. Haaland er i skyene etter tittelfeiringen.

– Det er uvirkelig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så glad. Dette er et øyeblikk jeg kommer til å huske resten av livet, sier Haaland til den britiske rettighetshaveren Sky Sports.

– Det er spesielt. Jeg skal nyte denne dagen, fortsetter han.

GODE KOMPISER: Stjernespiller Jack Grealish har snakket svært varmt om Erling Braut Haaland etter at jærbuen ble hentet til Manchester. Foto: CARL RECINE

Fortsatt har Haaland to kamper igjen hvor han kan forbedre målrekorden

I tillegg har 22-åringen mulighet til å vinne to trofeer til; City er i finalen i både FA-cupen og Champions League. Han oppsummerer bragdene slik overfor Sky Sports:

– Debutsesong, 36 mål, Premier League-trofé og to finaler igjen. Ikke verst.