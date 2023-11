Haaland med spesiell målfeiring – får svar av legende

MANCHESTER (TV 2): Erling Braut Haaland med to nye Champions League-mål mot Young Boys.

Manchester City - Young Boys 3-0

Da en iskald Erling Braut Haaland satte inn 1-0 på straffespark i tirsdagens 3-0 seier over Young Boys i Champions League, dro han frem en spesiell feiring.

Den fikk Chelsea-legenden Didier Drogba til å reagere.

– En mann som holder sitt ord, skriver Drogba på X/Twitter.



KOPIERTE DROGBA: Erling Braut Haaland tok utfordringen fra Chelsea-helten Didier Drogba på strak arm. Foto: Stephen Pond / Pa Photos / NTB

Haaland leverte Drogbas signaturfeiring. Under Gullballen forrige uke ble Haaland utfordret av Drogba til å kopiere feiringen.

– Vi får se på neste mål, sa Haaland.



Phil Foden doblet Manchester Citys ledelse like før pause med et lekkert mål. I begynnelsen av andre omgang var det duket for Haaland igjen da jærbuen scoret fra utenfor 16-meteren.

Haaland økte med perlescoring

Haaland har nå 39 mål på 34 kamper i Champions League. Superspissen ble byttet ut etter en times spill mot Young Boys.

– Det er latterlige tall. Det er utrolig. Han har ikke gjort noe mer de siste to årene. Det er en glede å spille med ham. Han er også en fin fyr utenfor, og han er en utrolig fotballspiller, sier Manchester City-stjernen Jack Grealish til TV 2.

Ga vekk drakten til pause!

Den tidligere Dortmund-spissen var usikker til kampen mot Young Boys etter at han ble byttet ut i lørdagens kamp mot Bournemouth med en ankelskade.

Landsmann Oscar Bobb kom inn for Haaland den siste halvtimen.

Young Boys ble redusert til ti spillere da Sandro Lauper fikk sitt andre gule kort for en klønete takling på Nathan Aké like etter 3-0-scoringen til Erling Braut Haaland.

Med tirsdagens 3-0-seier er Manchester City videre til åttedelsfinale allerede før de to siste kampene i gruppespillet.

– Vi er veldig glade for å være kvalifisert med to kamper igjen, men vi skal fortsatt spille om førsteplassen, sier City-manager Pep Guardiola til TNT.