Haaland med krem-assist: – Viktig dimensjon

Manchester City-Røde Stjerne 3-1

Akkurat som i helgens Premier League-kamp mot West Ham brente 23-åringen flere store sjanser.

TV 2s fotballekspert minner imidlertid om at han likevel har en formidabel statistikk denne sesongen:

Sju mål på seks kamper i Premier League og Champions League.

– Han scorer fortsatt over ett mål i snitt per match, og det går det ikke an å sutre over, sier Erik Thorstvedt med et smil.

Haaland hadde to treff i metallet, pluss en avslutning som ble avverget på mirakuløst vis. Se video av sistnevnte her:

Glazer-show

En mann med et kjent navn i Manchester-traktene gjorde livet surt i store deler av kampen for Haaland og lagkameratene.

Omri Glazer i Røde Stjerne-buret stod som en levende vegg i første omgang.

– Endelig en Glazer som også Manchester United-fansen kan trykke til sitt bryst, humret Thorstvedt i TV 2s studio.

Så gikk det skikkelig galt for keeperhelten. Se video her:

– Viktig

Like før sidebyttet kom sjokket på Etihad:

Plutselig ble Osman Bukari spilt alene med keeper. Etter en VAR-sjekk ble scoringen til Røde Stjerne godkjent.

Haaland og co. svarte umiddelbart etter pause. Jærbuen var servitør og sendte Julian Álvarez alene gjennom med en krempasning.

– En viktig dimensjon å legge til spillet, det, for Erling Braut Haaland òg. Alle tenker og teller scoringer, men det er ikke rart når han leverer 52 mål i debutsesongen, kommenterte Øyvind Alsaker.

Bobb-debut

Rundt åtte minutter før slutt ble Oscar Bobb (20) byttet inn til sin Champions League-debut.

2-1-målet kom da Røde Stjernes keeperhelt feilberegnet et Álvarez-innlegg fullstendig.

– En gigantisk tabbe av Glazer, kommenterte Alsaker.

Midtbanestjernen Rodri satte inn 3-1.

I den andre kampen i gruppen vant RB Leipzig 3-1 over Young Boys.

