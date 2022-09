«Haaland-kopien»: – De fleste sier jeg er bedre enn Haaland

Se Slovenia-Norge på TV 2 Direkte og Play lørdag fra klokken 17.00!

1.95 meter høy, gjennombrudd i RB Salzburg, ønsket av Manhcester United og Bundesliga som neste karrieresteg.

Likhetene mellom Erling Braut Haaland og Benjamin Sesko er overraskende mange.

Men likhetene stopper ikke der. Også på banen minner Sesko om Norges spissjuvel.

Begge er store spisser som også behersker å løpe fra midtstoppere.

– Sammenligningen med Haaland motiverer meg, uttalte Sesko under en slovensk pressekonferanse denne uken.

– Lagkameratene mine sier at jeg og Haaland er veldig like. Spesielt farten vår. De fleste sier til og med at jeg er bedre enn hva Haaland var på min alder, svarte Sesko selvsikkert.

RÅSTERK: Benjamin Sesko viker ikke i duellene. Her i kamp om ballen med Chelseas Reece James. Foto: PAUL CHILDS

Slovenia-legende: – Kan endre Slovenias historie

Da TV 2 møtte Slovenia-legenden Zlatko Zahovic tidligere i september, var han ikke i tvil. Benjamin Sesko kan bli mannen som gjør Slovenia til en utfordrer, slik han selv gjorde på 90-tallet og starten av 2000-tallet.

– Han er en veldig god spiller. En veldig god spiller. Han kan være en av de spillerne som kan endre Slovenias historie, sier Slovenia-legenden

HELT I HJEMLANDET: Zlatko Zahovic er folkehelt i Slovenia etter prestasjonene hans på fotballbanen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Zahovic mener likevel at veien er lang og at Norge har kommet lengre på vei, enn Slovenia.

– Jeg håper det kommer, jeg ønsker virkelig det. Med ambisjoner og med Seskos store talent, kan vi håpe på at vi snart igjen kan bli et viktig lag. Et lag som kan slå hvem som helst og som kan kvalifisere seg for de store mesterskapene.

Sesko fikk i likhet med Haaland gjennombruddet sitt i RB Salzburg i ung alder, etter å ha blitt hentet fra hjemlig liga.

I sommer var han sterkt ryktet til både Manchester United og nyrike Newcastle. Men Sesko gjorde som jærbuen. Han valgte Bundesliga som neste stopp.

Fra og med neste sesong spiller han for RB Leizpig etter at de punget ut rundt 200 millioner for spissen.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen har latt seg imponere av den storvokste 19-åringen. Hun peker på en klar kvalitet som Sesko allerede innehar.

– Fysikken ... Det er vanskelig å sammenligne ham med Haaland, men han er høy, atletisk og er rask.

– Hvor god tror du han kan bli?

– Det er selvfølgelig vanskelig å spå. Det kommer hele tiden nye talenter og en del av det ligger i hodet. Men foreløpig ser han ut som en spiller som har kvalitetene man trenger for å bli en ordentlig god spiller, sier Gulbrandsen.