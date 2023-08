Haaland kåret til Europas beste spiller

>

Erling Braut Haaland er kåret til Europas beste spiller forrige sesong. Det ble klart i Monaco etter at Champions League-trekningen var gjennomført.

Jærbuen var til stede i Monaco da han tok imot prisen sammen med far Alfie Haaland og kjæresten Isabel Haugseng Johansen.

– Jeg føler meg bra, hva annet kan jeg si. Jeg vant trippelen som 22-åring, og jeg lever ut drømmen min som ung. Dette er spesielt, og jeg er veldig glad, sier Haaland fra podiet i Grimaldi forum i Monaco.



– Hvordan stopper man Haaland?

– Du burde ikke spørre meg om det ...



– Jeg er klar for å forsøke å ha en ny fantastisk sesong, sier Haaland.



Han fikk spørsmål på scenen hvem han var mest skremt over av far Alfie og Pep Guardiola.

– Pep er litt skummel, men det kan min far også bli. Jeg liker at Pep kjefter på meg, for han prøver å banke ting i hjernen som jeg ikke har. Jeg skal ikke klage på det. Faren min og mei diskuterer en del.



Slo Messi

– Det er jo fortsatt litt surrealistisk å se en nordmann stå på en scene å ta imot disse prisene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Han var ledestjernen sammen med Rodri på et City-lag som vant Champions League og ligaen fortjent. Det skal de takke Haaland for, sier Mathisen.



Haaland var sammen med lagkamerat Kevin De Bruyne og Lionel Messi de tre som var nominert til prisen.

– Han er bare 23 år gammel ... Han har allerede samlet nesten alle trofeene han kan i City og nå er han i gang med å innkassere de individuelle trofeene også, sier Yaw Amankwah.

– At han kommer til å inkassere både en og flere Gulballer i karrieren, det er jeg ganske sikker på, sier Yaw Amankwah.



Forrige sesong var eventyrlig med 52 scoringer på 52 kamper for Manchester City, som vant Premier League, Champions League og FA-cupen.

TRIOEN: Erling Braut Haaland hadde med seg far Alfie og kjæresten Isabel Haugseng Johansen.

Guardiola ble sesongens trener

Det ble også utdelt andre priser i fyrstedømmet.

Barcelonas Aitana Bonmatí ble årets kvinnelige spiller. Caroline Graham Hansen ble nummer åtte.

Ikke uventet ble Pep Guardiola sesongens trener for menn, mens Sarina Wiegman vant tilsvarende pris for kvinnene.

Miroslav Klose vant presidentprisen utdelt av Uefa-president Aleksander Ceferin i Monaco.

