Haaland inngår gigantisk Nike-avtale

Det har i lang tid gått rykter om hvem som skulle få muligheten til å sponse Erling Braut Haaland, og nå har den norske målmaskinen valgt sitt merke.

Nike bekrefter avtalen i en pressemelding fredag.

– En ny æra for nummer ni, skriver Nike og Haaland på Twitter.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq — Nike Football (@nikefootball) March 31, 2023

Manchester City-spissen har skrevet under på en utstyrsavtale med Nike.

Ifølge The Athletic gikk Haalands forrige avtale med Nike ut i januar 2022. Ikke før nå har han representert et merke.

The Athletic skrev i slutten av februar at en avtale med Nike vil være verdt opp mot 250 millioner kroner i året for Haaland.

– Det er den desidert største avtalen for et norsk sponsorbjekt, sier Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsorinsight.

Sponsoreksperten sier at Norges fotballforbund og Skiforbundet er kanskje nærmest, ettersom de runder 100 millioner i kommersielle inntekter.

– Men ingen andre utøvere er i nærheten av en slik sum, sier Arntsen.

Mener Haaland er verdens heiteste

Flere av verdens største fotballprofiler representerer allerede Nike, deriblant Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Ada Hegerberg og Alex Morgan.

Sponsorekspert Arntsen mener Haaland trumfer samtlige.

– Er det en hottere fotballspiller i verden akkurat nå? Det er jo ikke det. Mbappé har vært der oppe, men nå har Haaland tatt over, sier han.

HETT SPONSOROBJEKT: Som spiss for Manchester CIty er Erling Braut Haalanf blitt en verdensstjerne. Foto: Martin Rickett

– Hva tjener Nike på en slik avtale?

– Det er veldig vanskelig å regne det ut nøyaktig, men det er klart at det vil ha stor betydning for inntektene deres. Regnestykket går nok opp for dem, for det er helt åpenbart at de vil selge flere fotballsko av å være assosiert med Haaland, sier Arntsen.

– Nyttig for begge parter

Eksperten bruker utstyrsavtalen til Norges Skiforbund som et eksempel på hvorfor slike avtaler er uvurderlige for utstyrsleverandøren.

– Da de gikk fra å bruke Dæhlie-klær til å bruke Craft, så ga det Craft økt troverdighet blant brukerne. Nå er troverdigheten til Nike ganske høy allerede, men med en slik avtale viser de at de er langt fremme, sier han.

For det er åpenbart nyttig for Nike å vise at en av verdens største fotballspillere bruker skoene deres.

– Det er også bra for imaget til Haaland å være assosiert med dem, sier Arntsen.

Haaland har tidligere lagt ut et bilde av han selv i Nike-sko og en Nike-jakke på Instagram.

Haaland har scoret 42 mål på 37 kamper denne sesongen. Han mistet landskampene mot Spania og Georgia på grunn av lysketrøbbel. Da Manchester City-manager Pep Guardiola møtte pressen fredag, opplyste han at Haaland er usikker til lørdagens storkamp mot Liverpool på Etihad.