Haaland i tårer etter historisk Champions League-triumf for Manchester City

Manchester City - Inter 1-0

Manchester City og Erling Braut Haaland sikret en historisk triumf da de vant Champions League for første gang i klubbens historie.

Rodri satte inn kampens eneste mål midtveis i andre omgang.

– Jeg er rørt. Alle rundt her har ventet så mange år. De fortjener dette, vi fortjener dette, sier Rodri etter 1-0-seieren.



Da sluttsignalet gikk på i Istanbul, kom tårene til Haaland.

– Dette er den store drømmen hans. Det er dette han har jobbet for i alle år, og så lykkes han på første forsøk i sin nye klubb. Dette forteller alt, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Manchester City, som allerede har vunnet FA-cupen og Premier League denne sesongen, blir kun det andre engelske laget til å vinne The Treble etter Manchester United i 1998/99-sesongen.

– Vi gjorde det for folket og klubben. Vi har jobbet så hardt for dette, og endelig fikk vi som vi fortjente. Vi skapte historie. Jeg er så, så glad, og jeg tror det er den beste dagen i karrieren min. Nå skal jeg ta på det troféet, sier Manchester City-stjernen Bernardo Silva.



Erling Braut Haaland blir den sjette norske herrespilleren til å vinne Champions League etter Steinar Pedersen, Ole Gunnar Solskjær, Henning Berg, Ronny Johnsen og John Arne Riise.

Det er Pep Guardiolas første Champions League-pokal på tolv år.

VILL JUBEL: Erling Braut Haaland vant Champions League på første forsøk i Manchester City. Han var også vunnet Premier League og FA-cupen denne sesongen. Foto: Franck Fife / AFP

City møtte veggen



Manchester City hadde ballen mye i åpningen av kampen, men Inter holdt unna. Snaut halvtimen inn i oppgjøret var Erling Braut Haaland, men han kom på for skrått hold og avslutningen gikk på André Onana.

Etter en halvtimes spill satt Kevin De Bruyne seg ned med en skade som i finalen for to år siden. Noen minutter senere ble den fortvilte Manchester City-stjernen byttet ut og erstattet med Phil Foden.

De Bruyne ble sittende på benken med en ispose bak på låret.

City fant ingen åpning på Inter-forsvaret i løpet av første omgang.

– Dette ble tøffere enn mange så for seg, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.



Rodri fant åpningen

Andre omgang fortsatte som den første. Snaut kvarteret inn i den nye omgangen fikk Inter en farlighet da Manuel Akanji rotet i de bakre rekker. Lautaro Martínez kom på skrått hold og Ederson reddet fint.

Midtveis i andre omgang løsnet det imidlertid for Manchester City. Bernardo Silva kom seg til dødlinjen og slo et innlegg som gikk via Francesco Acerbi og rett ut i feltet, der Rodri sto og hamret inn 1-0.

Bare tre minutter senere fikk Inter en eventyrlig mulighet til å svare. Federico Dimarco forsøkte å heade ballen i en bue over Ederson, men forsøket gikk i tverrliggeren. Returen havnet tilbake hos Dimarcio, som på forsøk nummer to ble stoppet av lagkamerat Romelu Lukaku.

Sjanse: Dimarco (INT) 1-0 (70)

Innbytter Phil Foden var nær ved å sette inn 2-0 med tolv minutter igjen av full tid da han vendte av sin oppasser og kom alene med Onana, men avslutningen ble for upresis og reddet av Inters keeper.

Romelu Lukaku fikk en kjempemulighet med to minutter igjen av ordinær tid, men avslutningen fra belgieren gikk i kneet på Ederson. City-stopper Ruben Días var nær ved å sette ballen i eget mål på returen, men de lyseblå fra Manchester slapp med skrekken.