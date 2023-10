Haaland herjet med Kypros: – Han er et fenomen

Kypros - Norge 0-4

EM-håpet lever for Norge etter 4-0 over Kypros.

Etter tre Manchester City-kamper uten scoring, endte Erling Braut Haaland den korte måltørken mot kypriotene.

Alexander Sørloth ga Norge ledelsen før pause, men i andre omgang hamret Haaland inn 2-0. Senere i omgangen stanget han inn 3-0 etter fint forarbeid av innbytter og landslagskomet Antonio Nusa.

– Han er et fenomen. Ett mål i snitt når han løper ut på en grønn matte. Det er intet mindre enn fenomenalt, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om den norske tomålsscoreren.



Med to nye landslagsmål er Haaland oppe i 27 scoringer på 27 landskamper. Han har nå distansert Harald Hennum (25) og Einar Gundersen (26). Det er kun Jørgen Juve som har flere med 33 mål.

– Det er fint. Det var en viktig seier. Vi har allerede begynt å tenke på Spania, og vi fokuserer på den, sier Haaland til TV 2.

På søndag venter Spania på Ullevaal. Det er en kamp Norge må vinne hvis et fortsatt skal være håp før landskampene i november.

Sørloth sender Norge i ledelsen!

– Vi vet at Spania er et godt lag. Det er en av de beste nasjonene i verden. Vi må gjøre vårt beste. Alle må gjøre sitt beste, og forhåpentligvis får vi støtte fra hele Norge, sier Haaland.

Fredrik Aursnes fastsatte resultatet til 4-0 for Norge.



Sørloth-fulltreffer

Norge tok styringen fra start mot et lavtliggende Kypros-lag. Mot midten av første omgang begynte de norske mulighetene å komme.

Erling Braut Haalands heading etter 18 minutters spill ble stoppet av Joël Mall i Kypros-målet, før Alexander Sørloth stanget ballen like utenfor på innlegget fra Birger Meling kort tid etter.

I det 33. spilleminutt kom scoringen fra Norge. Et gjennomspill mot Haaland ble stoppet av Kypros-forsvaret, men ballen havnet hos Sørloth like utenfor 16-meteren. Via Kypros-forsvaret Alex Gogic hamret Villarreal-angriperen ballen i mål til 1-0 for Norge.

– Det var mye bra, og vi styrte selvfølgelig kampen. Vi må være forsiktige og ikke slippe til kontringer, sa landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Haaland-kanon

Snaut kvarteret inn i andre omgang sendte Sander Berge av gårde et langskudd, men Burnley-spilleren ble stoppet av en god Joël Mall.

– Det er veldig gledelig å se Berge legge til den dimensjonen til spillet sitt med skudd fra distanse, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Etter 62 minutters spill kastet landslagssjef Ståle Solbakken inn debutant Oscar Bobb og Antonio Nusa inn for Alexander Sørloth og Ola Solbakken.

Bryter måltørken med drømmemål

Nusa gikk rett inn og leverte et dribleshow som endte i hjørnespark. På corneren endte ballen hos Haaland, som hamret inn 2-0 med sitt landslagsmål nummer 26.

– For en spiller! Se hvilken atlet han er! Han får kontroll på den og spinner rundt. Det er verdensklasse, kommenterte Alsaker.

Kommer på banen - starter dribleshow

Nusa-show

En spillesugen Antonio Nusa, som har slitt med med skade de siste ukene, herjet på Norges venstrekant. I det 72. spilleminutt tok han seg forbi sin oppasser og leverte et innlegg på bakerste stolpe, der Haaland stanget inn sitt andre mål for kvelden.

Juvelen ga Haaland sitt andre

– Haaland har grunn til å smile. Han har fått en servitør i Nusa i angrepsrekken, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Få minutter senere tok Solbakken av både Haaland og Martin Ødegaard med Kristian Thorstvedt og Jørgen Strand Larsen. Dermed fikk Norges superduo noen minutters hvile før kampen mot Spania.

Med ti minutter igjen til mål økte Fredrik Aursnes til 4-0 da han trillet ballen i mål fra kloss hold med sitt første landslagsmål.