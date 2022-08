Haaland-hat trick på 19 minutter (!) da City snudde til seier

MANCHESTER (TV 2): Frustrasjonen på hjemmebane fortsatte lenge for Erling Braut Haaland (22). Men da det løsnet, løsnet det for alvor.

Manchester City – Crystal Palace 4-2

I Haalands første hjemmekamp, 3-0-seieren over Bournemouth, ble det sagt og skrevet mye om at han bare hadde åtte ballberøringer.

Mot Crystal Palace så det lenge ut til å fortsette i samme spor: Lagkameratene slet med å finne Haaland, og de få mulighetene han fikk, var heller ikke det helt store.

Enkelte mente også at Haaland burde vært utvist da han traff Joachim Andersen i hodet med knottene, men han slapp unna uten kort.

Palace sjokkerte City på to dødballer og ledet 2-0 til pause, men etter hvilen fikk Pep Guardiola fart på maskineriet.

Bernardo Silva reduserte og oppildnet Etihad Stadium før Haaland tok over showet.

Først scoret han på en heading etter et innlegg fra Phil Foden, som har fått kritikk for ikke å spille ballen til Haaland i flere situasjoner denne sesongen.

Haaland brølte og veivet med armene for å piske opp stemningen på stadion etter utligningen.

Så fikk han stå alene og score et av karrierens enkleste mål: John Stones sleivet, så ballen havnet foran jærbuen som bare kunne bredside den inn i det åpne målet.

Denne gangen var brølet byttet ut med et gigantisk glis; Haaland så ut til å nyte øyeblikket inderlig.

Og han var ikke ferdig.

Hans tredje for dagen var klassisk Haaland: Ilkay Gundogan førte ballen fremover, Haaland fant det perfekte rommet og ba om ballen, holdt unna to forsvarsspillere og satte ballen i mål.

På benken feiret Pep Guardiola vilt.



– Det har ikke gått helt inn på meg enda. Jeg har en rolig følelse nå, men det kommer vel i løpet av kvelden. Det var fine mål, sier Haaland i et intervju med Viaplay.

Hat trick-helten kommer også med et stikk til lagkameraten:

– Endelig spilte Foden ballen til meg. Det er fantastisk.

– Jeg har skreket til han på treningene «nå er det dags for at du må spille til meg», så det er godt at han endelig fant meg, sier Haaland.

Haaland er nå toppscorer i Premier League med seks mål på fire kamper. Hans første hat trick i ligaen kom i løpet av 19 minutter.

Han mottok stående ovasjoner fra hele Etihad Stadium da han ble byttet ut med syv minutter igjen å spille, og Guardiola tok ham imot mens han klappet hendene over hodet.

Han ga ham et dytt i brystet og klemte ham lenge, tydelig storfornøyd med leveransen.