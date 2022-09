Haaland har forbløffet kapteinen utenfor banen: – Det er noe utrolig

Det er ingen tvil om hvem som tar all oppmerksomheten i Manchester City for tiden.

Da lagkaptein Gundogan stilte til pressekonferanse på Citys treningsanlegg tirsdag, handlet de syv første spørsmålene fra salen om hans norske lagkamerat.

– Det er helt greit for meg, svarer midtbanespilleren med et smil da han får spørsmål om hvordan det er at sommersigneringen tar all oppmerksomheten.

– Det er forståelig, og han fortjener det, sier tyskeren.

Han er full av lovord om jærbuen som allerede har rukket å bøtte inn 10 seriemål og to i Champions League for sin nye klubb.

Og det er ikke først og fremst scoringene som forbløffer ham.

– Han har gjort det bra på banen, men personligheten, målbevisstheten og innstillingen hans utenfor banen, det er noe utrolig for en så ung gutt. Han er veldig moden og fremtiden hans er veldig lys, sier Gundogan.

Også da manager Pep Guardiola gikk opp på podiet for å svare på spørsmål, haglet Haalands navn fra de oppmøtte journalistene.

Det ble så mange Haaland-spørsmål på rad at journalisten fra The Daily Telegraph måtte beklage for «nok et Haaland-spørsmål».

– Det går helt fint, svarte Guardiola med et smil.

Onsdag kveld møtes Manchester City og Borussia Dortmund i Champions League. Det er ikke bare Haaland som møter gamleklubben; Manuel Akanji kom nettopp fra den tyske klubben, og Gundogan har også fortid i gult og svart.

– Haaland satt rett ved siden av meg under trekning. Han var veldig glad. Vi gleder oss veldig begge to, sier Gundogan om å møte tidligere lagkamerater.

Han understreker riktignok at Haaland kjenner flere enn ham, og at det kun er noen få spillere igjen fra da han selv spilte der.

Et spørsmål Guardiola og City-spillerne får ofte i disse dager, er om Haaland er spilleren som endelig kan skaffe laget Champions League-trofeet de har jaktet på i en årrekke.

– Vi håper det. Det kommer til å hjelpe oss mye å ha en skikkelig nummer ni. Vi får se. Champions League ville vært en utrolig prestasjon. Det er aldri lett å spille i denne turneringen, og noen ganger kan små detaljer avgjøre utfallet, sier Gundogan.

Guardiola var mindre snakkesalig da han fikk samme spørsmål.

– Jeg er ikke i stand til å vite det, sier han.

Oppgjøret mellom Manchester City og Borussia Dortmund ser du på TV 2 Sport Premium 1 og TV 2 Play onsdag fra klokken 20.45.