Haaland hadde ulempe: – Vært en nøkkel for ham

Erling Braut Haaland (22) har ikke alltid vært et fysisk beist. Ekspert tror at det kan ha vært svært viktig for superstjernen.

MÅLMONSTER: Erling Braut Haaland hylles som et fenomen etter praktstarten. Foto: LEE SMITH

– Han er et globalt fenomen. Hvis det hadde vært en fyr fra et annet land, fra Argentina eller noe, hadde jeg likevel vært totalt hypnotisert, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Torsdag er han gjest i «Norske tilstander», som du kan se kl. 20.30 på TV 2 Nyheter.

Der diskuteres den ville effekten Haaland har hatt på Manchester City-supporterne, hvor viktig manager Pep Guardiola har vært og ikke minst hvordan 22-åringen ble en superstjerne.

– Jeg så ham fra han var ganske ung. Han var jo god, men han spilte ett hakk opp: I én aldersklasse over sin egen, forteller Erik Thorstvedt.

LANDSLAGSKOMPISER: Erik Thorstvedts sønn, Kristian Thorstvedt, er Italia-proff og landslagsspiller. Stavanger-gutten er født i 1999, årskullet over Erling Braut Haaland. Foto: Lise Åserud

– Han var ikke stor. Det tror jeg faktisk har vært en nøkkel for ham. I og med at han ikke var fysisk overlegen de andre, og faktisk litt mindre, ble han nødt til å jobbe litt hardere. Han måtte ofte være smartere enn de andre, forklarer Thorstvedt.

Nettopp hvor smart Haaland er i bevegelsene, er blitt trukket frem som et av jærbuens fortrinn. Det kom senest til syne mot FC København:

Nå har Haaland i tillegg fysikken på sin side.

– Da fysikken og alt det andre «kicket» inn, ble han fullstendig et monster, sier Thorstvedt.

– Han hadde litt «attitude». Han kunne være litt sur og sutre litt. Så, da han skrudde på, var han enorm. Han hadde den ekstreme evnen, som han fortsatt har, og det er å få ballen over linjen og sørge for at den går inn i nettet. Der er han enormt god.

IMPONERT: Erik Thorstvedt, tidligere landslagsmålvakt og nå fotballekspert i TV 2. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Forsket på Haaland-miljø

Martin Kjeøen Erikstad, postdoktor på Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder, har forsket på fotballmiljøet Haaland vokste opp i.

Ikke spesifikt på grunn av Manchester City-stjernen, men fordi man tilsynelatende lyktes så godt med alt på Bryne.

– Hele miljøet så spennende ut. Det var mange som ble gode, og mange som så ut til å bli veldig gode. I dag er det seks spillere som er blitt profesjonelle. I tillegg tok de vare på bredden på en veldig god måte. Nesten ingen slutter. Miksen av topp og bredde gjorde oss veldig fascinert av miljøet Haaland har vært en del av, forteller Erikstad i «Norske tilstander».

– Hva kan andre lag lære av Bryne, tror du?

– Det er mange ting. Det ene er kanskje at det skjedde på barnas premisser, men at det samtidig var høy kvalitet. Så gjorde de et godt grep da de kom opp i ungdomsidretten. Etter min vurdering, i hvert fall.

Erikstad fortsetter:

– Det var ikke sånn at de selekterte etter første- og andrelag. I stedet fordelte de spillerne basert på interesse. De som ønsket å trene mye, kom i den ivrige gruppen, og de som ønsket å trene litt mindre, kom i den andre. Men fortsatt delte de treningstid. Og begge gruppene ble tatt like mye på alvor.

Få med deg mer om forskingsteamets funn og treneroppdagelsen som ble en øyeåpner for Erik Thorstvedt i «Norske tilstander» på TV 2 Play.

Programmet ser du hver torsdag kl. 17.30 og på TV 2 Play når som helst.