Haaland glimret med sitt fravær – ble historisk under Gullballen

Sendingen pågår! Se den i TV 2s Gullballen-studio eller på Play!

Fotballens største stjerner var mandag samlet i Paris for å overvære Gullballen-kåringen.

Erling Braut Haaland glimret med sitt fravær, men kunne likevel innkassere en høyere plassering enn ellevteplassen han fikk i fjor.

I år kan Haaland juble for tiendeplass.

Det er Haalands prestasjoner i avskjedssesongen for Borussia Dortmund, samt hans prestasjoner for det norske landslaget fra i fjor høst til i sommer som er grunnlaget for plasseringen.

Grunnet flere skader endte han opp med 24 seriekamper (22 mål) og tre kamper i Champions League (tre mål).

Formel 1-stjerne kom kjørende med Gullballen

Se mer av Haalands prestasjoner og få med deg alt om utdelingen i vårt Gullballen-senter her!

I fjor endte Erling Braut Haaland på ellevte plass under den prestisjetunge kåringen.

Dermed slår han den norske herrerekorden han satt i fjor.

Før Haaland begynte å bøtte inn mål var det på herresiden kun to nordmenn som hadde fått plass på Gullballen-listen. Rune Bratseth i 1992 (20. plass) og 1993 (15.plass) og Bent Skammelsrud i 1997 (33. plass).

– Haaland er i førersetet til å vinne Gullballen neste år, sa Simen Stamsø-Møller under TV 2s Gullballen-sending.

Han viser til den utrolige starten på sesongen nordmannen har hatt.

De nominerte til årets kåring 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vinicius Junior 9. Luka Modric 10. Erling Braut Haaland 11. Heung-min Son 12. Riyad Mahrez 13. Sébastien Haller 14. Rafael Leão 14. Fabinho 16. Virgil van Dijk 17. Casemiro 17. Luis Diaz 17. Dusan Vlahovic 20. Cristiano Ronaldo 21. Harry Kane 22. Bernardo Silva 22. Trent Alexander-Arnold 22. Phil Foden 25. Darwin Núñez 25. Christopher Nkunku 25. João Cancelo 25. Antonio Rüdiger 25. Mike Maignan 25. Joshua Kimmich Grunnen til at enkelte spillere har fått samme plassering er at de har fått like mange stemmer.

Under neste kåring er det Manchester City-karrieren, der han har fått en pangstart, som blir grunnlag for plasseringen til Haaland.