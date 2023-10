Haaland fronter ny reklamekampanje med LeBron James

NY AVTALE: Erling Braut Haaland er ny ambassadør for Beats by Dre. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Erling Braut Haaland dukker opp i en ny reklamevideo for Beats by Dres ørepropper og hodetelefoner med tittelen «The King and The Viking».

Haaland fronter kampanjen sammen med basketstjernen LeBron James (38). Reklamevideoen ble publisert mandag ettermiddag.

– Jeg har ventet på denne, skriver Haaland på Instagram.



Pappa Alfie Haaland er også med i videoen.

– Jeg gleder meg over å være en del av Beats-familien. Det er et merke som har vært en del av kampforberedelsene mine i lang tid. Familie er viktig for meg, og denne kampanjen og dette samarbeidet taler virkelig for det, sier Erling Braut Haaland, gjengitt av Goal.



ESPN skriver at den nye avtalen med Beats by Dre er et bevis på Haalands ferd mot toppsjiktet av de største sportsstjernene i verden.

LeBron James har vært ambassadør for Beats by Dre siden 2008, skriver den engelske tabloidavisen Daily Mail.

Haaland har også sponsoravtaler med merkevarer som Nike og Prime.

Egil Østenstad, finansdirektør til Haaland, har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Se Young Boys-Manchester City på TV 2 Play onsdag fra kl. 20.45.