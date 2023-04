Se Bayern - Manchester City fra klokken 20.30 på TV 2 Play!

Erling Braut Haaland har i løpet av få år fått verdens øyne rettet mot seg.

Men det er ikke bare at han har scoret 47 mål for Manchester City denne sesongen som begeistrer.

– Han er den nye gutten som alle legger merke til og snakker om. Han tar all oksygen i rommet, sier lektor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, Dag Inge Fjeld.

For utenfor banen har jærbuen blitt en ettertraktet markedsgigant for sponsorene, som omdømme-eksperten begrunner slik:

Dag Inge Fjeld, høyskolelektor ved Høyskolen i Kristiania. Foto: Erik Edland / TV 2

– Han er ikke så til stede. Han praktiserer knapphet, og knapphet er det ultimate sexy. Det sier agenten hans, og hun har greie på disse tingene, sier Fjeld.

– Mystikk er alltid interessant. Det er alltid mer sexy, er det ikke, har Haalands agent Rafaela Pimenta uttalt tidligere i år.

SKILLER SEG UT: Erling Braut Haalands væremåte bidrar til å øke markedsverdien, mener ekspert. Foto: Paul Ellis

– Tilbakeholdenhet øker en markedsverdi. Han er rett og slett bare god på å være best når det gjelder, men ikke vise seg og være med på alt mulig, utdyper Fjeld.

– Ser viking-aktig ut

Det ferskeste eksempelet på 22-åringens markedskrefter er hans nylige gigantavtale med Nike.

The Athletic meldte i februar at den vil være være verdt opp mot 250 millioner kroner i året, men tallene er ikke bekreftet.

– Det er helt utrolige summer det snakkes om, med en avtale som er på nivå med en årslønn til de beste spillerne i verden, sier Tor-Kristian Karlsen.

Karlsen har blant annet lang erfaring som fotballspeider og har også vært sportsdirektør i Monaco.

Tor-Kristian Karlsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Rent sportslig taler tallene sin enkle tale, men det handler også om at han er veldig attraktiv med tanke på karismaen, det særegne utseende, han er frittalende og har stor personlighet. Han har blitt et symbol på generasjonen sin.

– Han er det store fotballnavnet for store sponsorer nå og den naturlige etterfølgeren etter Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, fortsetter Karlsen.

GOD STEMNING: Erling Braut Haaland ser ut til å elske tilværelsen i Manchester City. Foto: Jason Cairnduff

Fjeld mener også at jærbuens særegne utseende gir uttelling.

– Han ser viking-aktig ut og kunne gått inn i en «Ringenes Herre»-TV-serie eller vært med i «Game of Thrones». Det er noen trekk ved ham som jeg tror ganske mange utenfor fotballbanen vil være interessert i å få overført på sine produkter.

Sam Lee følger Manchester City tett for britiske The Athletic.

Han forteller at selv om klubben har hatt profiler som Sergio Agüero og lagets nåværende verdensstjerne Kevin de Bruyne, er det noe helt spesielt med spissen fra Bryne.

– Med Haaland er det annerledes, jeg kan ikke sette fingeren på det, sier Lee til TV 2 før han prøver å forklare:

– Du har talentet og egenskapene, men også størrelsen og hvordan han ser ut. I tillegg hvordan han oppfører seg, stilen og alle de tingene. Det er som en perfekt pakke, sier Lee.

Journalisten viser til en opplevelse da han ble intervjuet av fransk TV, der han spurt om det finnes noen problemer knyttet til Haalands ego.

– Da innså jeg at jeg aldri noen gang har tenkt på det som et problem. Det er aldri noe man hører om. Han er ikke en vanlig fyr, men samtidig en vanlig fyr. Han har ingen fiender og det er ingen som misliker ham, sier Lee.

TV 2 har vært i kontakt med Manchester Citys kommersielle avdeling. De opplyser at Haalands signeringsdag var en av klubbens største sosiale medier-øyeblikk denne sesongen.

– Vi har også sett en økning i påmeldinger i den offisielle supporterklubben for vår norske avdeling og en økt etterspørsel etter klubbprodukter i Norge og skandinaviske land, med høy etterspørsel etter Haaland sitt navn.

– ­Sikkert mange som synes det er uspiselig

På Instagram har interessen eksplodert de siste tre årene.

Ifølge analyse-siden InsTrack hadde Haaland 3,7 millioner følgere i april 2020.

Nå har antallet passert 27 millioner og nettstedet spår at lysluggen vil ha over 40 millioner følgere i oktober.

«Mood», er Haalands korte budskap på hans nyeste Instagram-innlegg.

Astrid Valen-Utvik har gitt ut boken «Suksess i sosiale medier». Hun er ikke overrasket over Manchester City-stjernens vekst på plattformen.

­– Både grunnet hans sportslige resultater med at han er veldig «hot» og mange følger med på ham, men så har han også en veldig unorsk stil, innleder hun.

Valen-Utvik trekker frem hvordan jærbuen bruker humor i innleggene, og forteller at han ble brukt som et case på en sosial medie-konferanse tilbake i 2021.

­– Han er en kar som ikke er flau over å være cocky og brautende, som kan slå fint an. Det er helt sikkert mange som synes det er uspiselig, men siden han klarer å backe det så voldsomt opp sportslig, tror jeg mange flere mener det er innenfor.

«Meg og min magiske drink», skriver Haaland poserende med det som ser ut som to enheter med melk:

I norsk målestokk er det ingen som er i nærheten.

Blant fotballspillere er landslagskompis Martin Ødegaard nærmest med 4,7 millioner følgere. Ada Hegerberg har 823 000 følgere.

Ser man mot andre idretter er Magnus Carlsen nærmest med 1,1 millioner følgere.

– Carlsen er kanskje den som ligner mest, fordi han også har x-faktorer ved seg. Han kan være litt «borte» i noen perioder og komme tilbake med et brak, som blir realiteten til en spiss. De andre er mer jevne maskiner, sier Fjeld.

Instagram-følgere (utvalgte nordmenn) Erling Braut Haaland - 27, 2 millioner Alan Walker - 9,4 millioner Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll - 5,2 millioner Martin Ødegaard - 4,7 millioner Magnus Carlsen - 1,1 millioner Ada Hegerberg - 823 000 Jakob Ingebrigtsen - 462 000 Casper Ruud - 458 000 Therese Johaug - 442 000

Johannes Høsflot Klæbo - 437 000 Viktor Hovland - 385 000 Karsten Warholm - 314 000

– Hvor mye kan Haaland tjene på et sponset innlegg?

– Hvis vi tar utgangspunkt i de tallene som er tilgjengelig, rundt hva Ronaldo for eksempel tar betalt for et sponset innlegg, så er mitt estimat at «Braut» absolutt kan være på to til tre millioner per innlegg i sosiale medier, gitt den følgerskaren han har, sier Fjeld.

Valen-Utvik peker på at merkevarene har en unik evne og mulighet til å nå ut, ved hjelp av kanaler til sportsstjerner som Haaland.

– Her klarer for eksempel Erling ved å by på sport, tull, litt fjas og sponsede innlegg, å få en helt annen troverdighet når det kommer fra ham, enn når det kommer fra merkevaren selv.

I tillegg til Nike har Haaland også samarbeid med blant andre teknologiselskapet Samsung, klokkemerket Breitling og TV-kanalen Viaplay.

SOME-EKSPERT: Astrid Valen-Utvik. Foto: Lene Elisabeth Eide / Eide foto

– Når man er så populær som ham, og når ut til ekstremt mange millioner mennesker, er det ikke tvil om at han selger masse sportsutstyr, mobiltelefoner og det som måtte være, sier Valen-Utvik.

Drar Solskjær-sammenligning

Markedsføring-ekspert Fjeld ser likhetstrekk i x-faktoren en annen tidligere spiss som spilte i Manchester hadde.

– Noe som går frem er (Ole Gunnar) Solskjær, nettopp fordi han var så spesiell. Han ble kalt «the baby faced assassin», fordi han så veldig uskyldig ut, men var ekstremt målfarlig.

SAMMENLIGNES: Erling Braut Haaland og Ole Gunnar Solskjær, her tilbake i 2018 da sistnevnte var manager for Haaland i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det er denne farligheten med det barnaktige ansiktet som gjorde at han fikk x-faktoren, som vi ser er viktig i sponsormarkedet, sier Fjeld og tar et annet eksempel:

– Mange har påpekt at Kevin De Bruyne, som er en fremragende fotballspiller, ser for vanlig ut at det blir kjedelig. Han har liksom ikke den x-faktoren ved seg.

– Om Solskjær var «the baby faced assassin», hva ville du kalt Haaland for?

– The «viking-slayer», svarer Fjeld fornøyd.

– Det er blandingen han har med det sportslige og den lille «edgen», som gjør at man nesten aldri helt vet hva som kommer, sier Valen-Utvik om hva som gjør Haaland unik.

The Athletics Sam Lee mener det er tre spillere som er oppe på Haalands stjernenivå akkurat nå.

– Jeg tenker at det står mellom Haaland, Mbappé og Messi. Slik er det, og for meg som er bosatt i England er Haaland den store historien. Jeg kan ikke tenke meg noen andre som er «der oppe», sier Lee.

– Verdt opp mot 2,9 milliarder

The Independent erfarer at Real Madrid allerede til sommeren vurderer å legge inn et stort bud på Haaland.

Om en slik overgang skulle finne sted vil nye dører åpnes, ifølge Fjeld.

– Jeg tror at om dette skulle skje vil det åpne den spansktalende delen av verden på en helt annen måte. Hvis Real Madrid fortsatt er gode, vinner og holder på i Champions League, vil han samtidig også være nok tilstede på engelske arenaer til at verdien holdes varm.

Onsdag skriver The Athletic at Manchester City forbereder et nytt kontraktstilbud for juvelen fra Jæren.

Tor-Kristian Karlsen blir utfordret til å anslå hva Citys nummer ni er verdt:

– Uten å ta markedskreftene i betraktning vil jeg verdsette ham til 220-250 millioner euro.

Det tilsvarer om lag mellom 2,5 til 2,9 milliarder norske kroner.

– En ung spiss som er veldig produktiv, spiller med den selvtilliten og viser stabile prestasjoner. Det er sjelden man ser, sier Karlsen.