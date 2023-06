Haaland feiret med Isabel

Se feiringen i videovinduet øverst!

Manchester City og Erling Braut Haaland sikret en historisk triumf da de vant Champions League for første gang i klubbens historie.

Rodri satte inn kampens eneste mål midtveis i andre omgang.

Etter kampen feiret jærbuen med Isabel Haugseng Johansen. Hun var tilstede på Atatürk Olympic Stadium sammen med familien til Haaland.

BAK FLAGGET: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen etter Champions League-finalen lørdag.

– Det er helt nydelig. Det er ikke vits å si noe, sier Haaland til TV 2.

– Det er helt sinnssykt. En gutt fra Bryne vinner The Treble. Det er ikke så dårlig i første sesongen i Premier League, sier jærbuen.



POSERTE: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen tok bilder med Champions League-trofeet. Foto: Murad Sezer

Flere engelske medier har omtalt Haugseng Johansen som Haalands kjæreste.

Hun var også til stede da 22-åringen løftet Premier League-trofeet i mai.

Hylles

PÅ PLASS: Isabel Haugseng Johansen (t.v), som engelske medier har omtalt som kjæresten til Erling Braut Haaland, Anita Haaland Strømsvold og Alfie Haaland var på plass i Istanbul. Foto: Timgroothuis / Bildbyrån

Da dommeren blåste av finalen i Istanbul, kom tårene til Haaland.



– Han har ristet på hodet, han har grått. Han har gitt 10-20-30 klemmer til hver av spillerne. Han kan ikke tro det som skjer. Det kan jeg godt forstå. Det er et eventyr av en debutsesong. For et fotballag dette Manchester City-laget er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter triumfen.

SURREALISTISK: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen på banen etter Champions League-triumfen. Foto: Paul Ellis

– Den største stjernen

22-åringen blir den sjette norske herrespilleren til å vinne Champions League etter Steinar Pedersen, Ole Gunnar Solskjær, Henning Berg, Ronny Johnsen og John Arne Riise.



– Det er ingen tvil om hvem som er den største stjernen. Det var ikke hans beste eller letteste kamp, men denne sesongen har han vært uvirkelig god. Han går rundt og rister på hodet. Han kan ikke fatte og begripe det. Han har vunnet Champions League i en alder av 22 år, seir Mathisen.