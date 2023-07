Haaland-eventyret blir bok: – Veldig stressende

BOKAKTUELL: Han er en legende fra før. Nå også mellom to permer.

Den rutinerte sjefsskribenten Simon Mullock i storavisen Mirror avslører nyheten til TV 2.

Senere denne høsten kommer boken «The Striking Viking» ut. Den nøster opp i den norske superstjernens eventyrlige debutsesong i Manchester City, både på og utenfor banen, og setter prestasjonene i fotballhistorisk kontekst.

Mullock kombinerer for tiden dekningen av Haaland og Citys treningsleir i Japan og Sør-Korea med intens skriving. Det er nemlig ikke lenge til boken skal være ferdig, slik at den rekker å få plass i britiske julestrømper.

FORFATTER: Simon Mullock i storavisen Mirror. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Det er veldig stressende. Jeg bruker all ledig tid på å finpusse på boken. Jeg håper sluttproduktet lever opp til Erling. Han fortjener å få sin historie fortalt, sier Mullock til TV 2.

– Kan ikke huske å ha sett

Han kaller prosjektet «en slags dagbok» med alle detaljene fra Haalands første sesong i City, samtidig som han har samarbeidet med en fotballhistoriker som kaster lys over blant annet de 52 målene han scoret i alle turneringer.

– Det er ikke bare City-fans som er interessert i fenomenet, og ikke bare fotballfans. Han overskrider idrettens grenser, sier Mullock om Haaland.

ASIA-TURNÉ: Erling Braut Haalan. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han sier det er mye han ikke ante om nordmannen før han begynte arbeidet med boken, selv om han har dekket ham tett som journalist det siste året.

– Hva overrasket deg mest?

– Dedikasjonen. Hvordan han sover, når han sover, noen av tingene han gjør for å hvile, dietten hans. Han er åpenbart en utøver med stor driv som også er forelsket i spillet. Det er ganske uvanlig. Det er tydelig at han er en fotballspiller som faktisk elsker fotball. Det er forfriskende, sier han og fortsetter:

I JAPAN: Simon Mullock. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg er veldig forbauset over planleggingen som er lagt inn i karrieren hans. Jeg kan ikke huske å ha sett et sånt nivå på planleggingen steg for steg, og detaljnivået i karriereplanen.

Villere enn Ronaldo

– Har du opplevd å dekke noe som ligner Haaland under din tid som journalist?

– Det eneste jeg kan sammenligne det med, er Cristiano Ronaldo. Det ligner på det, men jeg vil si Haaland har gjort enda større inntrykk. Det har vært helt sensasjonelt, sier Mullock.

– Alle i England snakker om ham. Og ler av ham. For det er helt latterlig, det han gjør. Når du tror han ikke kan oppnå mer, tar han et nytt steg, sier forfatteren, som har latt seg fascinere av Haalands personlighet:

– Han har brodd. Bare se på intervjuene hans. Han har alltid et glis på lur, det virker alltid som han vet mer enn det du spør ham om.

Haaland har ikke vært tilgjengelig for intervju under Manchester Citys turné i Japan. Nå har han reist videre med laget til Sør-Korea, der en treningskamp mot Atlético Madrid står for tur.

I august kan Haaland vinne to nye trofeer, riktignok ikke av samme kaliber som trippelen forrige sesong: Community Shield mot Arsenal (7. august) og den europeiske supercupen mot Sevilla (16. august).