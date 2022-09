Haaland er involvert i «alt»- Solbakken mener det er helt naturlig

Se gruppefinalen mellom Norge og Serbia på Ullevaal tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte og Play!

Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen dagen etter bortetapet for Slovenia, hvor landslaget trener lett etter returen fra Ljubljana utenfor Åråsen Stadion.

På vei hjem til Norge har han sett kampen i opptak, og fått sett Serbias 4-1-seier over Sverige i reprise.

Norge ledet mot Slovenia takket være Erling Braut Haaland. Han har bidratt svært godt for Norge i de fem Nations League-kampene.

Landslaget har scoret syv mål. Haaland har scoret seks av dem, og assisterte Alexander Sørloth hjemme mot Sverige på det siste.

Solbakken mener det er naturlig at han er blitt så viktig.

– Han er vår fremste mann, og da blir han veldig sentral i alt det vi gjør offensivt. Han blir ofte den vi når i siste fase med gjennombrudd, innlegg, og kombinasjonsspill hvor han ofte blir sentral.

Det har han også sett av spissen i Manchester City de første ukene.

– City scoret mye i fjor uten ham. Nå har han tatt over, og er involvert i halvparten av målene. Det er naturlig på en måte. Han spilte bare fire-fem kamper av den forrige kvaliken, men da scoret andre også.

Samtidig vil han prøve å utnytte Haaland best mulig.

– Det har nok litt med et hierarki å gjøre, og at han har ekstreme kvaliteter som vi selvfølgelig vil benytte. Forhåpentligvis er det flere som scorer, men uansett hvilket lag han spiller for så er det uunngåelig at han ikke blir «hovedpersonen», sier landslagssjefen.

Tapet trenger ikke å ha en avgjørende betydning. På tirsdag kommer Serbia til Ullevaal i det som blir en ren gruppefinale. Uavgjort vil holde for Norge til å bli vinneren av gruppa, ettersom de vant bortekampen i Beograd.

