– Haaland er i ferd med å bli en legende

Erling Braut Haaland scoret sitt 45. mål for sesongen, i Manchester Citys 3-0-seier over Bayern München, i den første Champions League-kvartfinalen.

Dermed har jærbuen passert Mohamed Salah og Ruud van Nistelrooy, og har nå flere mål enn noen annen Premier League-spiller har klart i alle turneringer.

For gjestene fra München ble det en tung kveld. Etter kampen bruker Bayern-stjerne Alphonso Davies store ord om nordmannen.

– Han er en toppspiss og er i ferd med å bli en legende, sier Davies til TV 2.

ØYEBLIKKET: Erling Braut Haaland setter 3-0 med høyrebeinet, med Alphonso Davies (t.h) som tilskuer. Foto: Tim Goode

De to møttes flere ganger da Haaland spilte i Dortmund. Fra tiden i Tyskland scoret lysluggen fem mål mot kanadierens Bayern i Bundesliga.

– Man kan ikke ta ham på noe. Han er rask, sterk, intelligent og totalt sett er han en god spiller. Jeg har spilt mot ham i Bundesliga og nå her, og man kan ikke ta noe vekk fra ham, sier Davies.

– Messi-klasse

Haaland leverte også en strålende assist til Bernardo Silva, som ble hyllet i Fotballkveld-studio etter kampen.

– Det er en fantastisk pasning. De beste playmakerne i verden kan slå den der. Rett og slett strålende av Erling, mener TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Det er Messi-klasse. Bare henger den opp med venstre, sa han videre.

Målscorer Silva sier følgende om sin norske kollega til TV 2:

– Han var strålende igjen. Han er der hver eneste kamp, han har vært utrolig de siste kampene, sier portugiseren.

Scoringen til Haaland kom etter at John Stones headet ned til superspissen, som var nådeløst med høyrefoten:

– Det er helt enormt. Vi vet at denne gjengen har hatt skuffelser i Champions League før, men med brikken som har falt på plass er det fantastiske sjanser for at de kan gå hele veien, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Ingenting annet enn ekte kjærlighet for denne turneringen, melder jærbuen selv i sitt ferskeste Instagram-innlegg.

Citys nummer ni passerte også Gerd Müllers 34 mål i mesterligaen.

– Han var jo den største målscoreren når jeg vokste opp. Det er et stort navn å ta igjen, sier Thorstvedt.

– Ingenting er umulig

Returen spilles onsdag 19. april og vises på TV 2s kanaler.

– Vi vet at vi fortsatt har en mulighet og vil gi alt i returen på hjemmebane, sier Davies til TV 2.

– Hvis vi kun fokuserer på resultatet, virker det umulig. Men det er fotball. Ingenting er umulig, sier Bayern-trener Thomas Tuchel.

For City-manager Pep Guardiola blir det et gjensyn med hans gamle hjemmearena Allianz Arena.

– Det er et utrolig resultat, men jeg vet hva det betyr å dra til München, sa Guardiola etter kampen.