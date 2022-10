TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah har forsøkt å sette ord på hvordan Erling Braut Haaland har blitt den perfekte spissen.

En av hans hovedhypoteser er genetikken.

– Erling Braut Haaland er en perfekt storm av arv og genetikk, sier Amankwah.

Faren Alfie Haaland var selv landslagsspiller i fotball og spilte over 100 Premier League-kamper.

Både moren Gry Marita Braut og mormoren Inger Aase Høyland var friidrettsutøvere på høyt nasjonalt nivå.

Broren til Inger Aase Høyland, altså onkelen til Gry Marita Braut, er selveste Gabriel Høyland. Tidenes Bryne-spiller, men ikke lenger tidenes spiller fra Bryne.

Erling Braut Haaland har også tre søskenbarn som er på vei oppover i fotballkarrieren. Emma Braut Brunes, Albert Braut Tjåland og Jonathan Braut Brunes.

OPPLEVDE MYE: Alfie Haaland hadde en fin fotballkarriere. Nå får han leve en ny gjennom sin sønn. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Manchester City-stjernen har tidligere sagt til NRK at han var med på friidrett i ung alder. Noe som også sørget for en ganske ukjent verdensrekord.

– Verdensrekord for femåringer



Dagbladet kunne avsløre at Haaland innehar den uoffisielle verdensrekorden for stille lengde.

I januar 2006 skal superstjernen, som da var fem år, ha hoppet utrolige 163 centimeter uten tilløp.

Cocktailen Braut Haaland har dermed mange ingredienser som burde være fordelaktige om man ønsker å bli god i idrett.

– Moren var friidrettsutøver, mens faren var Premier League-spiller. I tillegg har han en syk rekord fra da han var fem år gammel. Det er altså verdensrekorden for femåringer, sier Amankwah engasjert og fortsetter:

– Når du hopper så langt som femåring, så handler det ikke om at du har trent i sandkassen. Det handler utelukkende om arv og genetikk. Han er en perfekt storm av arv. Han har høyden, samtidig er han ekstremt rask. Han kan i tillegg vippe unna spillere som Dayot Upamecano som en flue i dueller, sier Amankwah i TV 2s Fotballpodkast.

Se FC København-Manchester City på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 18.00!

GODE DAGER: Livet smiler for Erling Braut Haaland som har tatt Manchester City med storm. Foto: Martin Rickett

– Neppe en tilfeldighet

I 2015 ble Erling Braut Haaland tatt ut på G15-landslaget for første gang. I den forbindelse intervjuet TV 2 faren Alfie Haaland.

Han la ikke skjul på at genene trolig spilte inn på det store fotballtalentet.

– Det har vel litt med måten de er fulgt opp på. Selvsagt må du ha litt talent, men det ligger nok også litt i genene. Det er ikke til å stikke under stol, sa Haaland, og la til:

– Men vi kan ikke gjøre jobben for dem. Det er den jobben spillerne selv gjør, som blir avgjørende. Samtidig ser du også i andre idretter at foreldrenes idrettsfortid kan bety noe. På Bryne har vi for tiden flere store svømmetalenter, og foreldrene til de største svømmetalentene var også svømmere. Det er neppe helt tilfeldig, poengterte han.

BRYNES STOLTHET: Denne gatekunsten fra kunstneren Pøbel pryder et bygg på Bryne. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

G15-landslagets trener Erland Johnsen, som selv har fortid fra både Bayern München og Chelsea var samstemt med Alfie Haaland.

– Det er neppe en en tilfeldighet, for å si det sånn. De har vel gode fotballgener, og fått en bra oppfølgning hjemme og har fått lov til å spille fotball, fortalte Erland Johnsen til TV 2 i 2015.

Da Haaland ble tatt ut på landslaget i 2015 var han liten av vekst. Men så skjedde det noe.

Han vokste nesten 20 centimeter i løpet av to år. Han la også på seg 20 kilo etter at han meldte overgang til Molde.

– Han var lenge liten av vekst, tynn. Han var nødt til å bli smart. Dersom han hadde vært et fysisk monster fra starten hadde han nok ikke utviklet denne smartheten. Også har han hatt en iboende kjærlighet til å score mål, sier Amankwah.

– Er sansene hans bedre enn andres sanser?

Selv om Haaland kun er 22 år gammel har hans unike evner på fotballbanen forbløffet en hel verden.

Også fotballspillere i alle aldre. Den siste uken har man hørt Aleksandr Mitrovic, Benjamin Sesko og Mohamed Daramy snakke om inspirasjonen de henter fra Haaland.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror spisser gjør det lurt i å studere Haaland, men han tror det er umulig å plukke med seg alt.

I TV 2s Fotballpodkast stiller også Stamsø-Møller spørsmål om Haalands sanser er bedre enn andres.

– Man kan studere og lære en del av det han får til, akkurat som Haaland studerte Vardys løpemønster. Bevegelsene deres er helt like inn bak forsvaret. Men det jeg tenker på er om sansene hans er bedre enn andres sanser?

– En ting er det fysiske, men akkurat det å kunne vite med nesten lukt og følelse hvor man har motspillerne. Jeg har aldri, aldri sett noen i nærheten av å ha den spilleforståelsen. Spesielt fra en så ung spiller. Han har holdt på slik siden han var i Molde, det er det som er så rart. Jeg tror man kan lære en del av det, men ikke alt, sier TV 2s ekspert.

KNUSTE BYRIVALEN: Erling Braut Haaland scoret tre mål da Manchester City vant 6-3 over Manchester United. Foto: PHIL NOBLE

Etter overgangen til Manchester City har Erling Braut Haaland enn så lenge holdt seg skadefri. En stor kontrast til hans siste år i Borussia Dortmund, hvor jærbuen slet med flere skader.

– Det finnes ikke noen grenser for ham. Han må holde seg unna skader. Folk har problematisert at han har en egen fysioterapeut på slet på landslaget. Hold kjeft, sier Stamsø-Møller og ler i podkasten.

– Han er en nasjonalskatt og en skatt for Man. City. Han må bare passes på. Det eneste problemet er at han kan blir for glad i å spille fotball, sånn at han vil spille hele tiden.

Se FC København-Manchester City på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 18.00!

Hør hele podkasten ved å følgende denne lenken: Haaland-blikk og kjærlighet for Rekdal