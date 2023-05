Haaland brøt 16 år lang tørke: Vant Premier League

SUPERSAMARBEID: TV 2s ekspert lar seg forbløffe av hvordan Erling Braut Haaland har utviklet seg under Pep Guardiola. Her er duoen under Champions League-semien. Foto: MOLLY DARLINGTON

– Han er den største norske spilleren noensinne allerede. Vi har hatt nordmenn som har levert bra ute i Europa, men dette er på et helt nytt nivå, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Premier League-tittelen ble sikret lørdag kveld, da Arsenal tapte sin bortekamp mot Nottingham Forest 0-1.



FORTVILTE: Etter en formidabel sesong, har det blitt tøft for Martin Ødegaard og co. i sesongavslutningen. Lørdag ble det en ny smell. Foto: Mike Egerton

Haaland er den fjerde nordmannen til å vinne Premier League, etter Henning Berg, Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær.

Sistnevnte var den siste til å vinne den; i 2006/07-sesongen.

16 år senere kan Haaland posere med trofeet, og det som ligaens nye målrekordholder.

Kane-stikk

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller poengterer at det er viktig å ta trofeer, og ikke «bare» å score mål.

– Hvis ikke blir det et sånt påheng spillere får, à la Harry Kane, påpeker han.

TROFÉTØRKE: Kun Alan Shearer har scoret mer enn Harry Kane gjennom Premier League-historien, men Tottenham-spissen har aldri vunnet en tittel. Det blir stadig brukt mot ham i diskusjoner om tidenes beste spisser. Foto: John Walton

Stamsø-Møller fortsetter:

– Å vinne titler er jo egentlig ikke bare noe spillere sier. Det er jo det viktigste, å vinne sammen og være en del av et vinnerlag.

Tittelen betyr også at de lyseblå fra Manchester befester sin posisjon som det dominerende laget i England.

Hyller påvirkningen

Pep Guardiolas elever har nå vunnet fem av de seks siste ligatitlene.

Med Haaland i spissen sliter 34 år gamle Stamsø-Møller med å komme på noen lag som har vært bedre enn denne City-utgaven i sin levetid.

I så fall må det være Barcelona på sitt beste under nettopp Guardiola, mener han.

– Hvor mye har Haaland hatt å si for det?

– Voldsomt mye.

Stamsø-Møller trekker frem en spesiell faktor:

– Jeg tror bare den appetitten hans er så smittende. Han er en spiller som er vanvittig klar for å vinne, og har egentlig ikke vunnet noe skikkelig stort ennå. Det lyser i øynene hans. Han er så sulten. Og det å få inn en sånn type i et seiersvant lag, som alltid står i fare for å bli mett og litt bedagelig, er klart at er gull.

Jærbuen viste at tenningsnivået er på plass under Champions League-semien mot Real Madrid:

Peker på forbløffende evne

Ekspertkollega Jesper Mathisen lar seg forbause – og imponere – av Haalands utvikling i debutsesongen i England.

– At han scorer mål, visste vi for så vidt. Men måten han har utviklet spilleforståelsen og andre sider av spillet, viser hva slags trener Guardiola er, men også hvilke evner Haaland har, mener Mathisen.

MÅLMASKIN: Og nå mye mer enn som så, roser TV 2s ekspert. Her er Haaland i fullt firsprang på Santiago Bernabéu. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Den tidligere Start-profilen fortsetter:

– Han har utviklet seg overraskende bra på mye av det som kanskje var manglene hans tidligere. Nå er han blitt konge i luften, en god møtende spiss og er mye bedre i kombinasjonsspillet. Det er bare til å grue seg til neste sesong for dem som skal stoppe City og ham. Jeg tror ikke de blir mye dårligere, sier Mathisen.

Er i Messi-duell

Ekspertene slår fast at titler vil styrke Haalands aksjer i kampen om fotballens gjeveste individuelle pris:

Ballon d'Or.

Spørsmålet er bare om det vil være nok til å overgå Lionel Messi, som er oddsfavoritt etter den historiske VM-tittelen i vinter. Argentineren er også i rute til å vinne den franske ligaen med PSG.

Haaland er nummer to på oddslisten og kan fortsatt vinne to trofeer til på klubbnivå; Champions League og FA-cupen.

Bak Messi og Haaland er det langt ned til nestemann på favorittlisten.

– Kommer han opp i 40 ligamål, vinner Champions League og kanskje blir matchvinner der … så må vi begynne å snakke om at han fortjener den òg. Selv om Messi er tidenes beste og vinner VM, er det Haaland har levert bedre enn det Messi har levert, mener Stamsø-Møller.

Argentineren har levert 15 mål og 15 målgivende i den franske ligaen, men tyngst vil trolig VM-tittelen veie.

– Det trumfer jo det aller mest når tidenes beste får den siste brikken på plass. Men hvis noen andre skal ta det, er det Haaland. Men da må han nok vinne trippelen, tror Stamsø-Møller.