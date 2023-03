Haaland-bragden Mbappé og Ronaldo ikke kan matche

Sportsavisene er fulle av superlativer om Erling Braut Haaland etter at Manchester City-spissen scoret fem ganger mot RB Leipzig tirsdag.

Av avisen Manchester Evening News har nordmannen fått maks uttelling på børsen i form av en 10'er.

«Ett mål hvert 12. minutt, noe som får en vanskelig kamp til å se lett ut», skriver avisen.

Med fem mål er Haaland oppe i 33 nettkjenninger i Europas gjeveste klubbturnering. Han er også toppscorer i årets utgave med ti mål på seks kamper.

Den franske sportsavisen L'Équipe gir også Haaland en tier på sin berømte børs, notorisk kjent for å være både streng og brutal.

Det var 15. gang i historien de delte ut tieren.

– Det er ganske drøyt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Fra en annen galakse

Enda drøyere blir det når man tar med i betraktningen at det er andre gang denne sesong det skjer. Han fikk også en tier etter 6-3-seieren i Manchester-derbyet, der Haaland scoret tre og hadde to målgivende.

Den eneste andre spilleren som har fått en tier to ganger hos L'Équipe er Lionel Messi.

Messi fikk tieren etter fire mål mot Arsenal i Champions League i 2010, og da han gjorde som Haaland og scoret fem mål mot Leverkusen to år senere.

Blant spillerne som «bare» har klart å få tieren én gang er Kylian Mbappé, Neymar og Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo har aldri klart det. Ikke rart at Haaland på forsiden omtales som «E.T.»

– En referanse til at han ikke er menneskelig, at han kommer fra en annen galakse, påpeker Stamsø-Møller.

Kringkasteren BBC omtaler Haaland som «brikken til at ingen ønsker å trekke City i kvartfinalen». Av de fikk Haaland er rangering på 8,91.

– To Haaland på banen

Daily Mail skriver at Leipzig ble stående igjen etter å ha blitt «ydmyket av et av Europas beste fotballag og nesten helt sikkert Europas mest destruktive spiss».

«Effekten var så kraftig til tider at det virket som om Manchester City hadde to Haaland på banen», skriver The Telegraph.

Haaland har nå like mange mesterligamål som Samuel Eto'o, og er en scoring unna å tangere Manchester United-legenden Wayne Rooney.

