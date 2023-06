Haaland ble tatt på sengen av Guardiola: – Det trodde jeg ikke

Det har vært en gjentakende scene under Manchester Citys kamper denne sesongen: Ved lengre stopp i spillet, tar Guardiola sin nye stjernespiss til side og formidler detaljerte instruksjoner med stor intensitet og lidenskap.

Man kan bare tenke seg hvordan leksjonene fra supertreneren utspiller seg i ly fra kameraene, på klubbens treningsfelt.

– Jeg hadde høye forventninger, men jeg trodde ikke han skulle være så detaljert. Det trodde jeg ikke. Men jeg visste at jeg kom til den beste treneren i verden, det gjorde jeg, erkjenner Haaland overfor TV 2.

– Jeg liker det ikke

Til tross for at han har scoret i bøtter og spann, har Haaland også fått kritikk i sin første City-sesong for ikke å være delaktig nok i det oppbyggende spillet.

I sin første hjemmekamp rørte han ballen kun åtte ganger før han ble byttet ut i det 74. minutt. Det har kun skjedd tre andre ganger at en spiller har hatt så få berøringer i en Premier League-kamp siden 2003.

Haaland har slitt med å involvere seg i flere andre kamper mot antatt svakere motstand: 12 touch mot Southampton, 13 mot Everton, 16 mot Crystal Palace, Nottingham Forest og Wolverhampton.

Sammenligner man sesongen hans i City med tidligere klubbsesonger, er det åpenbart at Haaland får mindre å rutte med: I Molde-sesongene rørte han ballen 34,8 og 32,9 ganger per 90 minutter; I Red Bull Salzburg var snittene på 38 og 40,5; mens han i Borussia Dortmund lå på 32,6, 29,2 og senest 35 touch per 90 minutter i sin siste sesong før City-overgangen.

Hos de lyseblå er han mindre involvert enn noensinne: 26,9 berøringer per 90 minutter i Premier League.

– Min drøm er å være nær ballen fem ganger og score fem mål. Det er min største drøm, svarte Haaland til kritikerne etter få ballberøringer tidlig i sesongen.

Da reagerte Guardiola.

– Jeg liker ikke det. Han ble fotballspiller for å score mål, men jeg liker at han er en del av spillet, sa City-manageren.

– Husk at jeg fortsatt er ung

Haaland er i særklasse blant stjernespisser i Europa når det kommer til antall – eller snarere manglende antall – touch.

Et utvalg fra Opta av andre angripere i elitekategorien viser at Napolis Victor Osimhen er nærmest med 30,5 touch per 90 minutter. Franskmennene Karim Benzema (59,5 touch per 90 min.) og Kylian Mbappé (61,7) har begge godt over dobbelt så mange berøringer som Haaland.

Harry Kane, for eksempel, har 39 berøringer per 90 minutter.

– Husk at jeg fortsatt er ung. Jeg er 22 år. Jeg skal fortsette å utvikle meg. Selvfølgelig er jeg ikke ferdig utviklet. Vi jobber med det hver dag, jeg, hele laget og Pep, å utvikle hverandre og spesielt meg selv. Jeg må utvikle meg på ting og tang jeg kan bli bedre på. Da er Pep den beste å jobbe med rett og slett, sier Haaland til TV 2.

Ifølge lagkameratene viser han krystallklar forbedring.

– Definitivt. Selv om han er så stor, begynner han å lære den tekniske siden av spillet nå. Han får med andre i spillet og holder ballen oppe veldig godt, så hvis han legger til det i spillet sitt, så blir han den komplette pakken, sier Phil Foden til TV 2.

Han legger til:

– Jeg ser det i hver kamp at han blir bedre og bedre. Han kommer dypere i banen, får ballen og deltar i kombinasjonsspillet. Han går virkelig i riktig retning.

IMPONERT: Phil Foden hyller Erling Braut Haalands forvandling. Foto: Erik Teige / TV 2

– Merkelig

Det er særlig mot de beste lagene at Haaland har vist hvilke steg han har tatt i den oppbyggende fasen av spillet. Skjebnekampen mot Arsenal den 26. april var kanskje det beste eksemplet; da scoret ikke Haaland, men han rørte ballen 36 ganger og var flere ganger avgjørende i opptakten til scoringer.

Fire av Haaland-kampene med flest touch har kommet mot Arsenal (to ganger), Liverpool og Manchester United.

Det er også verdt å merke seg at fire av hans laveste noteringer i antall touch kom før februar. Det tyder på at han begynner å bli en stadig større del av lagets grunnspill.

Lagkamerat Kyle Walker kommer med et stikk til kritikerne.

– Det har vært en merkelig sesong. Når Erling scorer mål, er City bedre. Når Erling ikke scorer mål, er City bedre uten ham, sier Walker til TV 2.

– Han har gjort det han er hentet for å gjøre, fastslår han kontant.

REFSER KRITIKERNE: Kyle Walker mener omtalen av Erling Braut Haalands sesong er «merkelig». Foto: Erik Teige / TV 2

– Spesiell spiller

At Haaland gjør det meste ut av mulighetene og berøringene han får, er det i hvert fall ingen tvil om.

Med kun 23,1 berøringer per scoring er han soleklart mest effektiv i Premier League.

Bare Roberto Firmino (35,5 prosent) scorer på en større andel av skuddene sine enn Haalands 33,6 prosent. Han scorer altså på én av tre avslutninger.

– Erling er en spesiell spiller, og annerledes fra hva vi har hatt før. Han trenger ikke så mange touch. Han er som en skygge i 85 minutter, toucher ballen én gang og så er det mål, sier Bernardo Silva.

Men Guardiola hviler ikke på laurbærene av den grunn.

– Han har blitt litt bedre, sier Guardiola til TV 2 om Haalands utvikling i banespillet.

– Men han kan forbedre seg mer, er den klare beskjeden fra Manchester Citys manager.

Det er ord som bør gi frysninger nedover ryggen til forsvarsspillere som skal møte ham de neste årene.