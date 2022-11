Haaland ble City-helt på overtid: – Et av de mest nervøse øyeblikkene i livet mitt

Se video av det heftige overtidsdramaet i Nyhetene i vinduet øverst.

Manchester City - Fulham 2-1 (1-1)

Langt på overtid gikk lagkamerat Kevin De Bruyne i bakken.

Dommeren var aldri i tvil, og pekte på straffemerket på stillingen 1-1.

Like liten tvil var det om hvem som skulle ta straffesparket. Fra ellevemeteren gjorde Haaland ingen feil. Da var klokka passert fire og et halvt minutter på overtid.

REDNINGSMANN: Manchester Citys trenere satte utvilsomt pris på Erling Braut Haalands overtidsscoring. Foto: CARL RECINE

– Fantastisk, sier Haaland til Sky Sports.

På spørsmål om hvordan han hadde det i øyeblikket han tok straffesparket, svarer han:

– Nervøs, et av de mest nervøse øyeblikkene i livet mitt.

– Hvorfor så nervøs i dette tilfellet?

– Hva tror du? Straffe i siste minutt. Selvfølgelig er jeg nervøs, som alle andre ville vært. Men en fantastisk følelse.

– Vi trengte tre poeng, og det fikk vi. Jeg er så sliten, men så glad. Du aner ikke, fortsetter Haaland.

TABELLTOPPGLIS: Manchester City låner toppen av Premier League, og får den for seg selv om Arsenal avgir poeng mot Chelsea. Foto: LEE SMITH

Til Viaplay svarer han på ekte jærsk at han var «grælla nervøs».

– Vi spilte med ti mot elleve hele kampen. Jeg kommer tilbake fra skade, bare en uke, men er fortsatt litt ute av rytmen. Får straffe i det 93. eller 94. minutt … alle ser på deg. Hvorfor jeg er nervøs? Det er anledningen. Jeg kan score og gjøre at vi vinner og alt sånn.

Tangerte Alfie og Solskjær

Straffen var ikke av det sikreste slaget, men keeper Bernd Leno klarte ikke å forhindre at den gikk i nota og dermed sørget Braut Haaland med sitt 18. Premier League-mål hittil i år for tre nye poeng til City.

18 scoringer er for øvrig tangering av Ole Gunnar Solskjærs beste Premier League-sesong foran mål. Haaland tangerte også pappa Alfies statistikk:

– En av de beste følelsene

«Haaland, Haaland», ljomet det fra hele stadion da kampen ble blåst av.

– Det var ikke den beste straffen, men jeg klarte å få ballen i mål. Det er en av de beste følelsene jeg «ever» har hatt i livet mitt. Det kan en trygt si, forteller Haaland til Viaplay.

Overfor BBC poengterer 22-åringen at omstendighetene gjorde det alt annet enn enkelt å vinne.

– Når du spiller med ti mot elleve i 70 minutter, er det vanskelig. Jeg tror ikke noen lag hadde klart det så bra som vi gjorde i dag, sier Haaland til kanalen.

FORBUDT FEIRING: Men Erling Braut Haaland tenker nok neppe mye på det gule kortet han fikk etter å ha revet av seg trøyen i jubelscenene. Foto: ADRIAN DENNIS

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen applauderer jærbuen.

– Selvfølgelig er det Haaland som avgjør kampen på overtid. Han har tatt veldig mange straffespark som har vært langt bedre enn det han satte i kveld, men det holdt i massevis, sier han.

Hva synes du om Haalands innhopp? Sett din karakter i Brautometeret.

VAR hindret scoring

Nordmannen, som startet Premier League-oppgjøret på benken etter å ha stått over de to siste City-kampene med skade, kom inn som innbytter etter 64 minutter mot Fulham.

Da mottok nordmannen unison jubel fra forventningsfulle hjemmefans, og nordmannen brukte ikke mange minuttene på å vise hvorfor forventningene til han er skutt til himmels.

Braut Haaland yppet seg først to ganger i feltet.

Så, etter 74 minutter, la Kevin de Bruyne et tilsynelatende perfekt innlegg inn i feltet til Braut Haaland. Nordmannen gjorde ingen feil og stanget hjemmepublikum til himmels.

Men jubelen varte bare noen sekunder. Så kom VAR-tegnet opp. Til slutt ble målet underkjent.

Til slutt var det altså en straffescoring som sørget for 2-1 til City – etter det Jesper Mathisen beskriver som et viktig innhopp av Erling Braut Haaland.

– Haaland har et meget godt innhopp siste halvtimen, og City får en helt annen trussel på topp etter at den største stjernen entrer banen. Annullert scoring, scoring og flere gode sjanser gjorde nok ekstremt godt for Haaland etter skadeavbrekket. Han så ut til å være helt fin igjen, og da starter han nok de to siste kampene for City før VM-pausen, sier Mathisen.



Erstatteren sørget for drømmestart

I førsteomgang var det City som oppskriftsmessig tok føringen - og etter et kvarter viste Julio Álvarez at Manchester City slett ikke har noen dårlig erstatter til Erling Braut Haaland på spissplass.



16 minutter var spilt da lkay Gündogan sendte Julio Álvarez alene gjennom. Han banket opp i nettaket og viste at heller ikke han er en så aller verst avslutter.

Dermed 1-0 – og de fleste trodde det skulle bli en fortjent seier for City og Álvarez som i forkant av oppgjøret hyllet en viss nordmann i Manchester Citys kampprogram. Der brukte Álvarez flere avsnitt på å skryte av sin spissmakker.

– Han er en stor spiller, og i tillegg en stor person. Jeg har sett på han mye på trening og jeg har alltid forsøkt å lære av han. Jeg fortsetter å lære hver dag, ikke bare fra Erling, men fra resten av laget også, sier han.

Han påpeker at nordmannen har banket inn drøssevis av scoringer uansett i hvilken klubb eller på hvilket nivå han har spilt på.

– Vi vet alle hvilken spiller Erling er. Han er veldig fysisk og har en utrolig kvalitet. Han har strålende bevegelser og er veldig rask innenfor boksen. En outstanding målscorer, skrøt han i kampprogrammet.

Rødt kort stilnet Etihad

De flest trodde nok det skulle ende med en komfortabel City-seier, men ti minutter senere smalt det motsatt vei. Fulhams Harry Wilson ble plutselig spilt alene gjennom, og Joao Concelo var nok litt vel ivrig i sitt forsøk på å stoppe han.

Dommeren pekte på straffemerket, og siden Cancelo hindret en opplagt målsjanse ventet det røde kortet.

Straffen satte tidligere Manchester United-spiller Andreas Pereira i mål. Selv med ti mann var City det førende laget, og like før pause hadde vertene et par gedigne sjanser til å score, men ballen ville ikke i nota.

Haaland rett i angrep

Da lagene startet andreomgang, ble Erling Braut Haaland sendt direkte i oppvarming.

Det første kvarteret ble han imidlertid tilskuer til at Manchester City ikke klarte å skape et voldsomt press på vertenes elleve mann.

Etter 62 minutter fikk nordmannen beskjed om å gjøre seg klar, og da merket man på hele stadion at forventingene steg til vers.

«Haaland, Haaland», ljomet det fra hjemmefansen som er blitt bortskjemt med nordmannens nettsusere hittil i år.

Fire minutter senere kom Haaland til sin første avslutning, men fra kort hold var han hardt presset og avslutningen med høyrefoten gled av foten. Minutter senere kastet Braut Haaland seg fram med venstrefoten på bakerste stolpe, men denne gang ble det ingen drømmescoring.

Men Erling Braut Haaland trenger ikke mange sjansene for å score, og etter 74 minutter trodde altså 22-åringen at han hadde stanget City i ledelsen. Men jubelen stilnet kjapt da VAR konkluderte med at spissen hadde vært centimetere i offside.

Til tross for å ha spilt store deler av kampen mot en mann mer, fortsatte City og Erling Braut Haaland å jakte den avgjørende scoringen. Og langt, langt på overtid lykkes det altså fra straffemerket for Norges superstjerne.