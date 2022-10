Haaland-bilder vakte oppsikt. Da ble United-sjefen forvirret: – Jeg skjønner ikke

Med Raphaël Varane ute ved sidelinjen på grunn av en skade, var det den danske playmakeren Christian Eriksen som endte opp med å forsøke å markere Haaland da City fikk corner en drøy halvtime ut i søndagens Manchester-derby.

Haaland rev seg enkelt løs fra markeringen, steg til værs mellom Scott McTominay og Diogo Dalot, og stanget inn 2-0-målet for de lyseblå.

Da haglet reaksjonene på sosiale medier.

– Det er ikke til å tro at Eriksen blir valgt til å håndtere Haaland. Selv med Varane ute, kan du ikke gjøre det, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst.

Se målet i Nyhetene under:

– Det er i praksis en invitasjon til å score, skriver Sunday Times-journalist Duncan Castles.

– Jeg aner ikke hvorfor Eriksen markerte ham. Eriksen kunne ikke håndtere ham, kommenterte Sky Sports' Gary Neville.

Under pressekonferansen etter kampen stilte TV 2 spørsmål om bakgrunnen for det oppsiktsvekkende opptrinnet.

Først ble United-manager Erik teg Hag forvirret.

– Christian Eriksen markerte Haaland? Jeg skjønner ikke, sier han.

– Da han scoret på corner.

– Varane var ute. Du så det kanskje. Jeg så det. Vi manglet en viktig spiller på grunn av skade, sier Erik ten Hag.

På oppfølgingsspørsmål om det da var planen at Eriksen skulle ta over ansvaret for Haaland, svarer han:

– Selvfølgelig ikke.

Dansken ble selv spurt om situasjonen i et intervju med Viaplay.

– Han er en stor fyr. Jeg fikk ikke dyttet ham nok. Det var en stor fyr som skulle inn i feltet. Jeg prøvde selvfølgelig å hindre ham, og så var det på et tidspunkt der vi manglet Varane på grunn av en skade. Han pleier normalt å stå i den sonen, sier Eriksen.

Ten Hag fikk også spørsmål om United hadde en spesifikk plan for å stoppe Haaland.

– Ja, ved å forsvare seg som et lag. Jeg prøvde å forklare at vi måtte være på tå hev, og gode når vi har ballen. Når du ikke gjør det ordentlig, får motstanderen overtaket og kan komme seg inn i boksen. Da er spisser som Haaland en trussel, selvfølgelig, sier nederlenderen.