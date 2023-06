Haaland avslører frekk beskjed: – Jeg er ikke dum

ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland svarer på spørsmål fra en horde av journalister under Manchester Citys mediedag. Foto: Erik Teige / TV 2

MANCHESTER (TV 2): Erling Braut Haaland (23) så ut til å trives foran mylderet av journalister. Der viste han at han ikke bare kan snakke med beina.

Flere titalls journalister presset seg foran gjerdet. På den andre siden sto Haaland. Han hadde alle blikkene rettet mot seg. Pressefolkene kjempet om å rope høyest for å få stilt sine spørsmål til superstjernen.

– Litt høyere neste gang, slang han med glimt i øyet til en av journalistene som forgjeves prøvde å komme til orde.

STILTE OPP: Erling Braut Haaland møtte pressen fire dager før Champions League-finalen. Foto: Erik Teige / TV 2

De fleste av dem var fra engelske papir- og nettaviser, det var deres første mulighet for sesongen til å snakke med storscoreren. TV 2 var også til stede sammen med et par andre norske medier.

– Selvfølgelig føler jeg på presset. Jeg hadde løyet hvis jeg sa at jeg ikke kjenner på det. City vant Premier League uten meg, de vant alle trofeer uten meg. Så jeg er her for å prøve å gjøre noe klubben aldri har gjort før. Jeg skal gjøre mitt beste, sier Haaland i anledning Citys mediedag før lørdagens Champions League-finale mot Inter i Istanbul.

Selv om han har slått Premier League-rekorden for antall mål og er toppscorer i Champions League, har selv ikke Haaland sluppet unna kritikernes søkelys denne sesongen.

Tidlig i sesongen sådde mange tvil om hans evne til å lykkes i England, etter at han gikk målløs av banen i debuten mot Liverpool i Community Shield.

Så sent som i februar slipte eksperter og skribenter knivene etter noen prestasjoner under pari. Var Manchester City egentlig bedre uten Haaland?

– Jeg tror ofte det er en god ting når folk begynner å kritisere meg. Jeg scoret i hver eneste kamp, og folk begynte å kritisere meg. Det er kort oppsummert det som skjedde. Når folk kritiserer deg, er det vanligvis en god ting. Det gjelder bare å smile og nyte livet, sier Haaland.

Og han gjør nettopp det: smiler. Det ser ut som han nyter livet der han betrakter kaoset som oppstår når han en sjelden gang stiller for den skrivende pressen.

Han er ikke oppsiktsvekkende åpenhjertig i svarene sine, men har åpenbart blitt både mer velartikulert og profesjonell i møte med mikrofonene. Og han passer på å levere akkurat nok til at journalistene går hjem med en god overskrift på båndopptakeren.

For når det blir snakk om kritikken etter den målløse Community Shield-debuten, kaster han sin nye bestekompis Jack Grealish under bussen.

– Jeg sa til Jack at noen ganger trenger spillere kanskje et år eller noe sånt på å komme inn i en ny liga, et nytt lag og alt sånt. Og noen ganger kommer spillere rett inn og presterer. Jeg sa det til ham, gliser Haaland.

Uttalelsen får de titalls journalistene til å bryte ut i latter.

Det er en kjensgjerning at Grealish var en stor skuffelse i sin første sesong etter milliardovergangen fra Aston Villa i 2021, men han har slått tilbake med en praktfull sesong på andre forsøk.

– Hører du på kritikken?

– Nei, men jeg er ikke dum. Jeg får selvfølgelig ting med meg. Men jeg leser ingenting, for jeg tror hjernen min ville blitt gal hvis jeg leste alt alle skriver. Jeg kan ikke gjøre det, men jeg får selvfølgelig ting med meg. Da var det enda bedre å score to mål i den neste kampen (Premier League-debuten mot West Ham), sier Haaland.

– Motiveres du av kritikken?

– Som sagt leser jeg ikke mye, så jeg får ikke mye med meg. Men det er vanligvis positivt når folk skriver negative ting om det. Men jeg fokuserer ikke så mye på det.

ALL EYEZ ON ME: Erling Braut Haaland i rampelyset. Foto: Erik Teige / TV 2

En av journalistene påpeker deretter at Haaland kun har scoret ett mål på de siste sju kampene før Champions League-finalen.

På spørsmål om det bekymrer ham, svarer Haaland rolig:

– Du kan tenke på det som ett mål på sju kamper. Eller så kan du tenke på det som 52 mål på 52 kamper. Og åtte målgivende pasninger, tror jeg. Du kan tenke på det på begge måter. Jeg er ikke stresset. Jeg føler meg veldig bra.

Så setter pressesjefen strek, Haaland takker for seg, og de engelske journalistene fryder seg over å ha sikret seg oppslaget som skal pryde avisen foran Champions League-finalen.