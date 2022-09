Haaland-alarm i Sevilla: – Det er krise

SEVILLA (TV 2): Møtet med Erling Braut Haaland (22) kommer på verst tenkelig tidspunkt for Sevilla, ifølge spanske medier.

DÅRLIGE MINNER: Sevilla-keeper Bono ertes av Erling Braut Haaland etter at nordmannen scoret på straffe i Champions League-åttedelsfinalen mellom Borussia Dortmund og Sevilla i 2021. Foto: INA FASSBENDER

«Det er krise i Sevilla».

Slik åpner storavisen Marca sin artikkel om Sevillas møte med Manchester City i mandagens papirutgave.

Avisen gjør et poeng ut av at Sevilla måtte hamle opp med Robert Lewandowski i 0-3-tapet mot Barcelona i helgen, og at de nå møter en annen mann fra den absolutte spisseliten i verden: Brennhete Braut Haaland.

Hva som er mest bekymringsverdig av Sevillas form og Haalands form for det spanske laget, er vanskelig å si.

Sevilla har kun tatt ett poeng på de fire første La Liga-kampene, kun scoret tre mål og sluppet inn hele åtte. Tangering av klubbens dårligste sesongstart noensinne.

Haaland har scoret ti mål på sine seks første Premier League-kamper. Det er den beste starten noensinne av en spiller i den engelske ligaen.

«Haaland er en dampveivals», skriver Marca om den norske superspissen, men det er ikke noe nytt for Sevilla.

Jærbuen scoret nemlig fire mål på to kamper mot spanjolene i Champions League-åttedelsfinalene på våren i 2021.

Det skjedde ikke på ukontroversielt vis: Haaland hisset på seg hele Sevilla da han løp til keeper Bono og ropte til ham etter å ha scoret på straffe.

Sisteskansen hadde gjort det samme like før etter å ha reddet det første straffesparket som ble annullert fordi han gikk for tidlig ut fra streken.

Det som gjør tirsdagens møte med Manchester City og deres målmaskin ekstra alarmerende for Andalusia-laget, er situasjonen deres i midtforsvaret.

Sevilla solgte Jules Koundé til Barcelona og Diego Carlos til Aston Villa i sommer, og sliter med å finne erstattere til dem.

Den purunge franskmannen Tanguy Nianzou (20) anses som et stortalent, men har fått en vanskelig start på sesongen. Karim Rekik (27) er mannen som skal stå for rutinen, men han har vært ute med skade og er svært usikker.

Midtbanespillerne Fernando og Nemanja Gudelj har vekselvis blitt flyttet ned i midtforsvaret som nødløsninger uten å levere overbevisende.

«Det er en enorm følelse av sårbarhet», skriver Marca.

Haalands navn dukket opp flere ganger da Sevilla organiserte pressekonferanse dagen før sesongåpningen i Champions League, men hverken trener Julene Lopetegui eller stjernen Suso var særlig lystne på å si for mye om den skandinaviske trusselen.

– City var strålende allerede uten Haaland. De har spillere på toppnivå i alle posisjoner. Med Haaland har de blitt enda sterkere, svarer Lopetegui på spørsmål om hvordan de skal stoppe Haaland.

– Haaland er veldig god. En av de beste. Men det kommer også an på de andre de har i angrep, som også er veldig gode, svarer Suso på samme spørsmål.

