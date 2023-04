Haaland-agent om hetsen: – De sier det bak ryggen min

«Du er brasiliansk ... Jeg trodde du var en hore.»

Sitatet stammer fra en fotballdirektør og var myntet på Rafaela Pimenta, en av fotballverdenens aller mektigste aktører.

For etter Mino Raiolas bortgang er det den brasilianske advokaten som har tatt over den legendariske fotballagentens klientportefølje.

Det gjør henne ikke bare til Erling Braut Haalands agent, men også for superstjerner som Paul Pogba, Marco Verratti og Matthijs de Ligt, for å nevne noen ...

Men i et stort intervju med The Athletic forteller 50 år gamle Pimenta, som startet i fotballindustrien for tjue år siden, om noen av utfordringene som møter en kvinne, i det som var – og stadig er – en mannsdominert verden.

– Da jeg startet var de respektløse mot meg helt åpenlyst. De ville bare si det til meg. I dag sier de det fortsatt, men bak ryggen min. Det er verre.

– Når de sier det rett til deg, kan man ta det direkte med den personen, hvis han er fornuftig. Men hvis det er en idiot, kan man ikke gjøre noe, sier Pimenta til nettstedet.

Den tidligere universitetsforeleseren forteller at det er mange forskjellige typer fordommer hun møter som kvinnelig, brasiliansk fotballagent.

– Det er folk som sier: «Du er en kvinne, hva vet du?»; «Du er brasiliansk, ikke europeisk, så hva vet du?»; «Har du barn selv?»; «Hvor mange ganger har du vært på et treningsfelt?»

– Det har aldri noe med hva vi faktisk diskuterer. Noen gjør det for å skremme deg. Andre gjør det fordi de selv tror på det, og det er det verste. Hvis du tror at en kvinne har mindre verdi enn deg innen fotball på grunn av at du er en mann, hva kan man si for å overbevise dem om det motsatte? Det er bare umoralsk.

MEKTIG: Mino Raiola og Mario Balotelli var en dynamisk duo i sin tid. Nå bærer Rafaela Pimenta arven videre. Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net

Og det er nå Pimenta forteller om møtet med fotballdirektøren som hun aldri vil glemme.

– En fotballdirektør så på meg og sa: «Du er brasiliansk ... Jeg trodde du var en hore.» De sa det i et møte foran spilleren og hans far. Jeg kommer aldri til å glemme det. Og selv om jeg var det, noe jeg ikke er, endrer ikke det det faktum at de skyldte spilleren penger.

Men Haalands agent er ikke en som lar seg vippe av pinnen.

– Hvis du ikke har tykk nok hud til å tåle det, så vil du aldri klare å endre det, sier hun til The Athletic.

Om Haaland: – Ingenting kan gå galt

Under intervjuet får hun selvsagt også spørsmål om en viss jærbu. Hun hevder at hun slett ikke er overrasket over at klienten hennes banker inn mål på bestilling i Manchester City-drakten.

– Vi har vært med ham i mange år, og når du ser mentaliteten hans som spiller og person, i tillegg til familiens mentalitet, så skjønner man at så lenge han ikke blir skadet, så kan ingenting gå galt.

– Alt er der. Hvis valgene hans er rette når det gjelder oppførsel – og han viser hver eneste dag at han tar de rette valgene, så man kan anta at det vil fortsette – så tilsier utviklingen at ingenting kan gå galt.

Haaland har allerede scoret over 40 mål for Manchester City, men måtte stå over forrige seriekamp med en skade. Onsdag var han tilbake på treningsfeltet igjen og det kan bli flere nettkjenninger på lørdag.

– Jeg sier ikke at det vil fortsette som dette for alltid, men er jeg overrasket over at han scorer? Nei. Vi forventet det.

Tirsdag spiller Manchester City mot Bayern München i Champions League. Den kampen ser du på TV 2 Play fra klokken 20.00.