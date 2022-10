Gunstig trekning for Norge: – Vi har en god mulighet

Norges fotballjenter møter delvert New Zealand fra seedingsnivå én i VM neste år. De to andre lagene i puljen er Sveits og Filippinene.

Det betyr også at det norske laget med Hege Riise som trener skal ut i mesterskapets åpningskamp mot New Zealand. Oppgjøret går i Auckland 20. juli.

Det var jevnt over en meget gunstig trekning for Norge selv om to av motstanderne kan være farlige lag å møte. New Zealand er nede som nummer 22 på Fifa-rankingen mot Norges 12.-plass.

– En fin trekning, og en ganske jevn gruppe, vil jeg si. Jeg føler vi har en veldig god mulighet. Det er to lag som går videre og det må vi jobbe for, sier landslagssjef Hege Riise til TV 2.

– Jeg tror vel New Zealand blir den største utfordringen i gruppen, også fordi de spiller på hjemmebane. Det er jo noe som kan slå litt begge veier, men som regel gir det en ekstra dimensjon, utdyper hun.



Norge var seedet på andrenivå og møter også Sveits fra seedingpot tre. Sveitserne ligger som nummer 21 på verdensrankingen til Fifa. Fra det laveste seedingsnivået trakk Norge Filippinene (53 på Fifa-rankingen).

– Sveits har jeg ikke sett på en stund, så der må jeg jobbe meg litt opp. Men de har vel ikke hatt de beste resultatene i det siste, men en nasjon som har vært litt oppe hele veien uten å komme helt til de store mesterskapene, sier landslagssjefen.



Norge spilte seg til kvartfinalen i forrige VM (2019). Der ble det tap 0-3 for England.

Samme land

Alle Norges gruppekamper avvikles i New Zealand. Dette blir fjerde gang på rad Norge møter en vertsnasjon i VM eller EM.

Dersom det norske laget går videre fra puljespillet, venter motstand fra Spania, Costa Rica, Zambia eller Japan i åttedelsfinale.

Mesterskapet neste år spilles i Australia og New Zealand i perioden 20. juli til 20. august.

De sju andre gruppene:

Gruppe B: Australia, Irland, Nigeria, Canada.

Gruppe C: Spania, Costa Rica, Zambia, Japan.

Gruppe D: England, omspillvinner B, Danmark, Kina.

Gruppe E: USA (tittelforsvarer), Vietnam, Nederland, omspillvinner A.

Gruppe F: Frankrike, Jamaica, Brasil, omspillvinner C.

Gruppe G: Sverige, Sør-Afrika, Italia, Argentina.

Gruppe H: Tyskland, Marokko, Colombia, Sør-Korea.

Gruppe A, C, E og G spilles i New Zealand, B, D, F og H i Australia.

Lagene i det interkontinentale omspillet i februar, gruppe A: Portugal, Thailand, Kamerun. Gruppe B: Chile, Haiti, Senegal. Gruppe C: Taiwan, Paraguay, Papua Ny-Guinea, Panama.