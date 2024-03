Gulbrandsen ble Molde-helt: – Skal kjøre på i Belgia

Molde – Club Brugge 2–1 (1–0)

Fredrik Gulbrandsen ble den store helten i 8. delfinalen mot Club Brugge i Conference League.

Det som så ut til å ende uavgjort ble til Molde-seier på overtid. Den hurtige angriperen tok et mesterlig touch og fosset fra Brugge-forsvaret før han pirket inn 2-1.

– Krampen kom faktisk akkurat når jeg tok touchet, avslører matchvinneren til TV 2 etter kampslutt.

– Da måtte jeg bare bite tennene sammen og løpe. Det kostet, men det var verdt det!

Og han var ikke den eneste som måtte kjempe seg gjennom overtidsminuttene.

– Det var krampetendenser på flere der på slutten. Men det viser vilje og det er bra, sier Gulbrandsen.

– At Fredrik klarte å legge inn en full sprint der, var imponerende. Jeg trodde faktisk ikke at han skulle sette den. Det var veldig sterkt. Han har vært fantastisk i lang tid, men jeg trodde rett og slett han var for sliten til å score, sier Mats Møller Dæhli.



Nå har overtidshelten tro på avansement.

– Til tider har vi ikke så god kontroll, men jeg synes vi gjør en grei kamp, samtidig som vi har en del å gå på. Så da synes jeg det lover godt, for hvis vi har mer å gå på av det her, blir det veldig bra. Nå er vi halvveis, så skal vi bare kjøre på når vi kommer ned til Belgia, sier Gulbrandsen til Viaplay.



VILL JUBEL: Fredrik Gulbrandsen og Kristian Eriksen jubler for seier på overtid. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB.

Gulbrandsen høster skryt hos trener Erling Moe.

– Det ser ikke ut som det slutter for Fredrik. Det er liksom ikke bare ketchup-spruten heller, det er hele flasken som dunker frem hver gang. Han er råsterk, sier Molde-treneren med et stort smil på pressekonferansen etter kampen.

– Det smaker godt. Nå er i hvert fall utgangspunktet vårt bedre enn da vi startet i dag og det var målet, sier Molde-trener Erling Moe.

– Jeg så hvor stor vilje det er i dette laget til å være en enhet. Vi glitrer ikke i dag, det er ikke vår beste kamp, men vi står sammen, jobber og vi sliter. Så ser vi det glimtvis hva som bor i oss. Men jeg føler vi har mer å gå på enn hva vi får vist frem, oppsummerer Moe.

Dermed sikret Molde seg et godt utgangspunkt før returkampen i Belgia. Den kampen spilles torsdag 14. mars.



– Mulighetene ligger der. Det som det går på er at vi er tøff nok i trynet, vi drar ikke ned dit for å forsvare noe, men angripe noe. Vi er kommet dit vi er nå fordi vi er offensiv i hodet og dette laget her er best når vi byr på oss selv, sier Molde-treneren.

Linnes-hands og straffe

Molde fikk en skikkelig vitamininnsprøytning før pause da Halldor Stenevik sendte hjemmelaget i ledelsen to minutter før hvilen.

UTLIGNET: Maxim De Cuyper utlignet for Club Brugge i det 85. spilleminutt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Utover i andre omgang presset Club Brugge mer og mer på, og knappe ti minutter før full tid fikk Ronny Deilas menn straffe etter at innlegget fra Philip Zinckernagel traff armen til Molde-kaptein Martin Linnes.

Maxim De Cuyper satte straffesparket sikkert i mål med 85 minutter på klokken.

Knallhard Deila: – Dumme, naive og umodne

Men Molde-spillerne hadde mer krutt i beina og knappe to minutter på overtid kontret Fredrik Gulbrandsen og Molde inn 2–1 til enorm jubel på Aker Stadion.

FRUSTRERT: – Vi gjør det vanskelig for oss selv, sier Club Brugge-trener Ronny Deila. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Club Brugge-strener Ronny Deila var tydelig skuffet etter kampen.

– Jeg synes vi hadde god kontroll frem til 92 minutter. Det er det som er mest frustrerende, men så gjør vi det vanskelig for oss selv med scoring i siste minutt. Det er jeg veldig frustrert over, sier Deila på pressekonferansen.

– I dag var vi naive og dumme. Vi gikk frem med for mange spillere. Vi må snakke sammen og komme i balanse igjen og få med oss 1-1. Istedenfor får vi en enkel kontring mot oss. Det er umodent og har skjedd så mange ganger nå. Det må skje en endring, for vi kan ikke fortsette å gjøre dette, fortsetter Deila.