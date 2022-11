Guardiola vil mer enn gjerne se Haaland på landslaget

Erling Braut Haaland (22) føler seg fortsatt ikke i perfekt form. Men Pep Guardiola ser gjerne at han blir med Norge på de to kommende landskampene.

For selv om Braut Haaland har mistet enkelte kamper i det siste, og Norges landskamper – på mange måter – er av den ubetydelige sorten, er City-manager Pep Guardiola klar i sin tale.

– Hvis han føler seg bra, så spiller han for landslaget. Det er så viktig for spillerne, sier City-manageren til TV 2.

Der mange klubb-managere gjerne ønsker at stjernespillerne står over mindre viktige landskamper, er Guardiola viktig på at det norske landslaget har en verdi for Haaland.

Men Guardiola er ikke foreløpig ikke overbevist om hvor mye Braut Haaland kan bidra med i de kommende kampene.

Før landskampene, har City en ligacupkamp mot Chelsea lørdag og en Premier League-kamp mot Brentford lørdag. På spørsmål om hvor mye Braut Haaland kan bidra i kampene framover, svarer Guardiola følgende på TV 2s spørsmål.

– Han er fortsatt ikke i perfekt form. Vi får se i morgen. Det viktige er at ingenting er brukket. Det er bare leddbåndet som har fått seg en smell.

Erling Braut Haaland har slitt med en vond fot den siste tiden.

Hektisk uke for City

Erling Braut Haaland hadde stått over to City-kamper da han sist helg var tilbake og leverte umiddelbart da han ble overtidshelt mot Fulham i helga.

I morgen fortsetter en hektisk hjemmeuke for City. Da kommer Chelsea på besøk for den tredje runden i ligacupen.

På spørsmål om Erling Braut Haaland er med i det oppgjøret, er City-trener Pep Guardiola avventende.

– Vi har trening i ettermiddag. Vi bestemmer oss etter det, sier Guardiola på en pressekonferanse.

Han er imidlertid klar på at ligacup-kampen skal prioriteres.

– Vi forbereder oss slik at vi skal vinne kampen. Vi skal gjøre det så godt vi kan, sier Pep Guardiola.