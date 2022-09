Guardiola til TV 2 om Haaland-avtalen: – Han kom hit med problemer

MANCHESTER (TV 2): Pep Guardiola (51) hyller klubbens medisinske apparat for å ha fått orden på kroppen til Erling Braut Haaland (22).

FØLGES TETT: Mario Pafundi (t.h.) er hentet inn på det norske landslaget fra Manchester City for å følge Erling Braut Haaland opp også utenfor klubbhverdagen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Før den nylig avsluttede landslagssamlingen hentet det norske landslaget inn et nytt medlem i sitt medisinske team.

Fysioterapeut Mario Pafundi jobber til daglig i Manchester City, men skal nå også være en del av Norge etter innspill fra Haaland.

Landslagssjef Ståle Solbakken har understreket at Pafundi også skal behandle andre spillere på landslaget, men bakgrunnen for ansettelsen er at både Manchester City og Haaland ønsket ekstra oppfølging av sin stjernespiss også utenfor klubbhverdagen.

Nå uttaler City-manager Pep Guardiola seg for første gang om den spesielle avtalen.

– Jeg har alltid sagt at den viktigste avdelingen i klubben er fysioene. Erling slet mye i Dortmund. Han var skadet det meste av året, og han kom hit med problemer etter en liten operasjon i sommer, sier Guardiola til TV 2.



Han fortsetter:

– Han har jobbet med Mario og de andre. Takk til dem og de andre for at han kan spille hver kamp. Det var ikke mulig forrige sesong.



– Klubben tjener mye penger på at spillerne er tilgjengelige, og for det meste er det på grunn av fysioene. Mario og Erling liker hverandre, og han spurte om å få ta ham med til Norge, fullfører Citys manager.



Haaland har de siste årene slitt med flere skader. Forrige sesong var han ute i rundt 110 dager med skade og sykdom totalt.

Etter å ha spilt drøye 60 prosent av minuttene i Bundesliga forrige sesong, har Haaland så langt spilt over 90 prosent av minuttene for City.

Han kom seg også problemfritt gjennom landslagssamlingen med to ganger 90 minutter for Norge.

– Hvordan forklarer du det? Har dere gjort noe annerledes enn tidligere klubber?

– Du må spørre Mario. Jeg er ikke fysio, så jeg vet ikke hva de gjør. De prøver å holde spillerne tilgjengelige. Det er ikke bare Mario, men alle. Vi har utrolig talentfulle ansatte som gjør at spillerne er friske, sier Guardiola til TV 2.