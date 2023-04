Guardiola til TV 2: Åpner opp om Ødegaard-flørt

IMPONERTE PEP: Martin Ødegaard, nå kaptein for både Norge og Arsenal, viste seg frem for Pep Guardiola allerede i 2014. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Onsdag leder kaptein Martin Ødegaard sitt Arsenal i karrierens viktigste kamp til nå, mot Pep Guardiolas Manchester City, i en kamp som langt på vei kan avgjøre Premier League-sesongen.

Med 12 mål og åtte målgivende pasninger har drammenseren kanskje vært den viktigste grunnen til at Arsenal utfordrer Citys hegemoni i toppen av engelsk fotball.

Men det er lenge siden City-manager Guardiola fikk øynene opp for den norske playmakeren.

I slutten av 2014 var den da 15 år gamle Ødegaard nemlig med på flere treninger ledet av Guardiola i Bayern München.

FØRSTE MØTET: CIty-trener Pep Guardiola husker godt da Martin Ødegaard var i Bayern München for å møte klubben. Foto: PETER NICHOLLS

Nå snakker Guardiola for første gang om sitt første møte med barnestjernen.

– Jeg husker det helt klart. Han kom med faren sin og trente med oss i to eller tre dager, sier City-sjefen til TV 2.

Det han fikk se, forbløffet ham:

– Han trengte bare fem minutter på å vise at, pfff, denne spilleren er veldig god. Denne spilleren har det.

– Spesiell personlighet

Bayern München var som kjent ikke den eneste klubben Ødegaard besøkte i slutten av 2014. Han var også hos blant andre Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Ajax og Borussia Dortmund.

– Jeg tror han var på turné rundt hele Europa. Han trente med jeg vet ikke hvor mange klubber. Til slutt bestemte han seg, sier Guardiola.

Valget falt på Real Madrid. Jürgen Klopp har tidligere fortalt TV 2 hvor skuffet han ble over Ødegaards valg, ettersom han var desperat etter å signere ham til Dortmund.

Siden januar 2021 har Ødegaard spilt for Arsenal, først på lån, deretter permanent fra og med august 2021.

– Til slutt ble Arsenal attraktive for ham. Han er en eksepsjonell spiller, sier Guardiola og utdyper:

– At han er kaptein for Arsenal i den alderen, etter bare så kort tid i klubben, må bety at han har en spesiell personlighet. Jeg er sikker på at Mikel Arteta ikke ville gitt ham kapteinsbindet hvis han ikke har styrken og evnene til å ha den rollen.

– Veldig bra

På oppfølgingsspørsmål om Ødegaards prestasjoner i Arsenal fortsetter Guardiola:

– Han har gjort det så bra til nå. Han spiller veldig bra. Han beveger seg veldig godt i mellomrommet, oppholder seg nærme motstanderens boks, er ikke bare en spiller som slår målgivende pasninger, men han har også scoret mange mål.

Sammen med landsmann Erling Braut Haaland er Ødegaard blant kandidatene til å bli kåret til sesongens beste spiller i Premier League.

Trolig ender prisen hos den som leder laget sitt til seriegull. Arsenal trenger en seier borte mot City onsdag kveld for å ha skjebnen i egne hender.