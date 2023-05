Guardiola svarer stjerne: – Jeg liker det ikke

Manchester City-spillerne var naturligvis høyt oppe etter å ha tatt seg til Champions League-finalen.

En som ga utløp for følelsene var Jack Grealish, som denne sesongen har gjort seg selv til en nøkkelspiller for Pep Guardiolas lag.

– Jeg tror ikke mange lag ville gjort det der mot Real Madrid, men når alle står sammen, og spesielt når vi spiller her, føler vi oss ustoppelige, sa Jack Grealish til BT Sport.



– Jeg vet ikke hva det er, vi føler oss bare ustoppelige. Også i ligaen føler vi at ingen kan slå oss. Det er utrolig, fortsatte den karismatiske City-stjernen.

VILL JUBEL: Jack Grealish løftet opp en i City-apparatet etter kampen og løp rundt med ham. Foto: Martin Rickett

På pressekonferansen etter kampen fikk Guardiola spørsmål om hva han tenkte om ustoppelig-kommentaren til Grealish.

– Jeg liker ikke det. For ethvert lag er ustoppelig hvis du gjør det du må, svarte Guardiola med et smil.

– Poenget er fint, for du føler det, men i fotball endrer alt seg fra en dag til en annen. Jeg sa til spillerne at jeg gjerne skulle ha gitt dem fri i to dager, men jeg ga dem én dag. Premier League er der, minnet City-sjefen om.

Premier League-tittelen kan de lyseblå sikre seg allerede til helgen med seier over Chelsea.

Grealish til TV 2: – Jeg er en av dem som har brukt tid

5. februar er forrige gang City tapte en Premier League-kamp.

Etter det har de tatt 40 av 42 poeng. Noe som har sendt dem til topps av tabellen og gitt dem muligheten til å avgjøre ligaen allerede til helgen.

For Pep Guardiola venter også finale i FA-cupen mot Manchester United, mens de 10. juni skal spille Champions League-finale mot Inter.

Spesielt sistnevnte er stort for Jack Grealish som ble hentet fra Aston Villa for to år siden.

– Det er uvirkelig. Det er noe man drømte om i oppveksten, jeg er i skyene. Det å spille på dette lag og være delaktig i at det kommer til finalen, sier Grealish til TV 2 og tar en liten pause.

Men veien til nøkkelspiller for Manchester City har vært lang for Grealish. Han slet første året, men har denne sesongen tatt store steg.

Han peker på spesielt én ting som har vært viktig.

– Selvtillit.

– Det å komme til en ny klubb er ikke enkelt, spesielt ikke til en klubb som Manchester City. Noen spillere har tilpasset seg raskere, som Erling, mens andre har brukt litt mer tid. Jeg er en av dem som har brukt litt tid. I det siste har jeg vært veldig glad over hvordan jeg har spilt og jeg vet at jeg kan bli enda bedre, sier Grealish til TV 2.

For Pep Guardiola var også finaleplassen en lettelse. Spesielt etter at den røk brutalt mot nettopp Real Madrid i fjor.

– Jeg hadde følelsen av at vi hadde et sår i magen etter det som skjedde forrige sesong. Jeg følte at vi i dag fikk ut alt det. Det var smertefullt i fjor, sa Guardiola i et intervju med BT Sport.