Guardiola svarer om City-fansens store frykt: – Det er ikke mine penger

Katalanerens tid i den lyseblå delen av Manchester har vært en av engelsk fotballhistories største suksesser.

Han har ledet Manchester City til fire Premier League-titler på de fem siste årene og smadret den ene rekorden etter den andre siden han ankom på sommeren i 2016.

I Champions League har det sagt stopp i to semifinaler og én finale, men med Erling Braut Haaland lynraskt integrert i superlaget er Guardiolas menn kanskje større favoritter enn noensinne i turneringen.

Men med under et år igjen av kontrakten med City, begynner City-fansen å frykte tanken på et liv uten Guardiola.

Klubben fremstår for øyeblikket selvsikker om at en kontraktsforlengelse vil komme på plass i løpet av sesongen, men før eller siden vil Guardiola-æraen ta slutt.

Engelsk fotball har flere ganger vist hvordan lange og vellykkede perioder under en manager kan være vanskelige å følge opp, med Manchester Uniteds brutale bakrus etter Sir Alex Ferguson som det fremste eksempelet.

– Da er vi i trøbbel

Under pressekonferansen før søndagens Manchester-derby fikk Guardiola spørsmål om nettopp dette:

«City-fansen elsker å ha deg her. Men de er livredde for hva fremtiden bringer om eller når du drar. Har City en struktur på plass for å sørge for at ting ikke faller sammen når du drar?»

– Klubben vet nøyaktig hva som er målet for det neste steget. Det kommer til å være null problem. Jeg er 100 prosent overbevist. De kjenner strategien for hva de skal gjøre akkurat nå, om to dager, etter VM, neste sesong, og neste sesong etter det igjen, innleder Guardiola.

Han fortsetter:

– Hvis en klubb er avhengig av bare én person, er vi i trøbbel. Da betyr det at klubben ikke er solid, ikke stabil.

– Jeg kjøper aldri spillere

Guardiola mener grunnlaget i Manchester City ikke er ham, men folk som fysioterapeutene Mario Pafundi og Federico Genovesi eller de lokale engelske ansatte som holder hjulene i gang bak kulissene.

– Hvis klubben bare er avhengig av Pep, betyr det at vi ikke har gjort det bra. Hvis klubben bare er avhengig av én spiller, som en spiss som scorer mange mål, er det ikke et godt lag, sier Guardiola, som en liten henvisning til det massive personfokuset rundt Erling Braut Haaland etter spissens fabelaktige start på sesongen.

– Når folk sier «du kjøpte den spilleren» … Jeg kjøper aldri spillere. Jeg selger aldri spillere. Det er ikke mine penger. Det er klubbens. Klubben er det viktigste. Det er den vi tenker på i alle avgjørelsene vi tar. Om i dag, i morgen, de neste årene og fremtiden, sier Guardiola.

Han mener med andre ord at filosofien i klubben er såpass gjennomsyrende at systemet vil fortsette å fungere selv etter hans avgang.

– Klubben vet hva slags spillere vi ønsker, og måten vi vil spille på, enten det er med eller uten meg. De vet hvordan de vil gjøre det, sier Manchester City-manageren.