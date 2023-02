Guardiola reagerer på superstjernens kritikk av Haaland: – Kom igjen, da!

KJÆRLIGHET: Erling Braut Haaland + Champions League = sant. Her er jærbuen på trening dagen før åttedelsfinalen mot RB Leipzig. Foto: ED SYKES

Det var spisslegenden Thierry Henry som under CBS Sports' sending forrige uke uttrykte at han mener Manchester City er mer forutsigbare med Haaland denne sesongen enn de var uten en klassisk spiss forrige sesong.

Tirsdag stilte City-manager Pep Guardiola til pressekonferanse i Tyskland kvelden før den første åttedelsfinalen borte mot RB Leipzig.

City-sjefen tar seg en tenkepause da TV 2 konfronterer ham med uttalelsene om Haaland og forutsigbarhet, som var en del av en diskusjon mellom Henry og Liverpool-legenden Jamie Carragher.

Og det er åpenbart at Guardiola får med seg én og annen TV-debatt, for han bekrefter at han har sett sekvensen.

– Jeg vil si at jeg forstår nøyaktig hva «Titi» (Thierry Henry) prøver å si. Han mener det at vi spiller og sender ballen til Haaland. Men å bli mindre forutsigbar avhenger ikke av Haaland, innleder Guardiola overfor TV 2.

– Det avhenger av prosessen med å komme til siste tredjedel gjennom flere ulike veier, ikke bare med Erling, og om vi finner nye måter i spille ham opp på, fortsetter han.

BRAUT-O-METER: Erling Braut Haaland har virkelig levert foran mål i Champions League. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Solbakken: – Håpløs diskusjon

I tillegg til Henrys uttalelser, har nevnte Carragher også rettet kritikk mot Erling Braut Haaland og Manchester City den siste tiden.

– Han kan ha valgt feil klubb for å få det beste ut av ham, sa Sky Sports-ekspert Jamie Carragher tidligere i februar.

– Dere ler, men vi ser ikke alt fra Haaland, og det er ikke på grunn av Halaand selv, la han til.

Uttalelsene får landslagssjef Ståle Solbakken til å reagere.

– Det er en helt håpløs diskusjon, sier Solbakken til TV 2, og begrunner:

URIMELIG: Ståle Solbakken fnyser av dem som mener Erling Braut Haaland valgte feil klubb i Manchester City. Foto: Fredrik Varfjell

– Han spiller for en av Europas beste klubber med en av verdens beste managere. De har vunnet fire av de fem siste ligatitlene og gutten har vel gjort dobbelt så mange mål som nestemann i den ligaen. Det faller på sin egen urimelighet.

– Vi er laget som scorer flest

Guardiola sammenligner Haaland-kritikken med kritikken Bernardo Silva har fått etter å ha spilt venstreback i 1-1-kampen mot Nottingham Forest i helgen.

– Folk sier at vi slipper inn på venstresiden fordi Bernando er der, men det folk ikke ser og forstår, er at Bernardo hjalp oss til å klare det vi gjorde mot Forest, sier Guardiola.

Med det mener han at bruken av Bernardo Silva som venstreback gir laget strenger å spille på som de ikke ville hatt uten ham i den uvante posisjonen.

– Vi spiller mot lag som ligger veldig lavt og tett, så vi må fortsette å prøve å finne den beste prosessen. Jeg er 400 prosent sikker på at vi ikke var forutsigbare mot Forest. Absolutt ikke. Men hvis vi kommer hit og dit og alltid slår innlegg mot Erling eller prøver å spille ballen til ham, så blir det forutsigbart, sier Guardiola og fortsetter:

– For å være mindre forutsigbare trenger vi flere løp fra Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan og vingene når vi ankommer den siste tredelen. Men for å komme til den siste tredelen, trenger vi prosessen.

Selv om han sier han forstår hva Henry mener, er det tydelig at Guardiola ikke er enig.

– Kom igjen, da! Det er ikke så ille. Vi har scoret 60 mål, han har scoret 26, vi er laget som scorer flest i Premier League. Vi kan gjøre gode ting med Erling også, sier Guardiola med et lurt smil.

Syk duo

Haaland har startet Champions League-sesongen med fem mål på fire kamper i gruppespillet, der han sto over to kamper på grunn av skade og hvile.

Nå returnerer han til favoritturneringen mot et RB Leipzig-lag som han har scoret seks mål mot tidligere i karrieren – flere enn mot noen annen motstander.

I motsetning til Haaland deltok hverken Kevin De Bruyne eller Aymeric Laporte deltok på Citys siste treningsøkt før onsdagens kamp.

– De er syke og er ikke klare til i morgen, sier Guardiola.

Champions League-tittelen er den eneste som mangler i Manchester Citys troféskap, noe som trekkes frem hver vår når utslagsrundene settes i gang, men ifølge Nathan Aké er det ikke noe spillerne kjenner på.

– Det er alltid press i alle turneringer vi deltar i. Vi må vinne alle kamper. Men det er ikke noe annerledes i Champions League, sier den nederlandske forsvareren.

Men han legger til:

– Det er åpenbart at vi alle ønsker å vinne dette trofeet.