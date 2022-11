Guardiola overrasket over Haaland-svar: – Sa han det?

I etterkant av 2-1-seieren mot Fulham, der Braut Haaland gikk opp for å ta det avgjørende straffesparket langt på overtid, så fortalte han til Sky Sports at det var ett av hans livs mest nervøse øyeblikk.

Da TV 2 gjenfortalte det til Manchester City-manager Pep Guardiola på pressekonferansen etter kampen, virket han overrasket.

– Sa han det? var City-managerens umiddelbare reaksjon.

City-manageren, som jublet hemningsløst i lag med Braut Haaland etter kampen, har imidlertid forståelse for Haalands nervøsitet.

– Det tar tid å hente ballen og legge den på plass. Så har han (Haaland) vært uten trening i to-tre uker, og er kanskje litt ute av rytme og tempo. Det er ikke den beste straffen jeg har sett i mitt liv, men jeg vil si den var hard, sier Guardiola.

Tok matte-kritikk

Fortsettende på samme resonnement, viste Guardiola til samtaler han har hatt med Riyad Mahrez som har bommet på en del straffer i det siste og høstet kritikk for nettopp det.

– Jeg har alltid snakket med Riyad om det. Hvis straffen er svak og den går til en side, så er det 50/50. Om den er hard så er det 75-30, sier Guardiola – og skjønner selv at hans resonnement har noen matematiske brister.

– I matte er jeg ikke noe geni, utbryter Guardiola til latter fra salen.

Avslutningsvis minner han om at Bernd Leno har et rykte på seg for å være en god keeper på straffer.

– Jeg kjenner Leno fra før av, men slutten var god. Lenge så det ut til at vi ikke skulle klare det, men til slutt gikk det, sier Guardiola.

Selv har Erling Braut Haaland – som banker inn mål på bestilling – ved flere anledninger vært ærlig på at han blir nervøs når han tar straffer.

– Jeg skal ikke lyve. Jeg var «grævla» nervøs også denne gangen, uttalte Haaland til TV 2 etter Sverige-seieren.

Rørt Guardiola

Samtidig er det ikke tvil om at seieren lørdag betydde litt ekstra for Manchester City. Måten det kom på, med et avgjørende mål langt på overtid etter å ha spilt mot en mann mer i over en time, gjorde Pep Guardiola tydelig rørt.

– Vi vant ikke Premier League i dag, men det er øyeblikk som dette som gjør jobben vår meningsfull, sier Guardiola.

Han og resten av stadion gikk av hengslene da seieren var et faktum.

– Å se fjesene til publikum, runden rundt banen... Det var veldig bra. Det var så emosjonelt, sier Guardiola.

Han ble City-manager i februar 2016. På pressekonferansen trakk han fram at det har vært syv år med oppturer- og nedturer og tusenvis av treningstimer. Så hyllet han spillerne sine for en fantastisk innstilling.

– Det gjør meg så stolt, konkluderte Pep Guardiola.