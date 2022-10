Guardiola om Haaland-valg: – Vil ikke forstå det

Se kampen på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play fra 18.45.

Da Manchester Citys startellever til tirsdagens Champions League-møte med FC København ble sluppet, var ikke Erling Braut Haaland blant de utvalgte spillerne til manager Pep Guardiola.

– De er slitne. Derfor får vi inn friske bein, sier Guardiola om de fem endringene han har gjort før kampen i Parken.

Guardiola har ikke gitt Haaland en forklaring på benkingen.

– Jeg har ikke snakket med ham, sier Guardiola.



– Jeg gir ikke forklaringer til spillerne. De vil ikke forstå det fordi alle ønsker å spille, utdyper katalaneren.

Det er første gang Haaland benkes fra start etter sommerens overgang fra Dortmund. Haaland har scoret 20 mål på 13 kamper i Manchester City-drakten denne høsten.

Nysigneringen Julián Álvarez starter på topp for Manchester City.

– Jeg tror Guardiola vurderer det slik at resten av laget uten Haaland skal være godt nok til å vinne her, det skjønner jeg godt. Så registrerer jeg at han er her og er tilgjengelig. Dersom Pep hadde tenkt at dette vinner vi uansett, så hadde kanskje Erling fått fri og blitt igjen i Manchester. Han sitter jo der i tilfelle han trengs, sier tidligere landslagskaptein Brede Hangeland på TV 2s sending.

– Han vil garantert spille denne kampen, men så er det slik at det vil alle i denne fantastiske City-troppen. Jeg tror de har en ting til felles og det er at de stoler på vurderingene til Guardiola, men hvem vil ikke spille kamp på denne matten? sier Hangeland.

Hangeland er en del av Ståle Solbakkens støtteapparat på landslaget.

– Det er jo et helt nytt nivå for et norsk landslag å ha en verdensstjerne av slike dimensjoner. Det fører til at man må tenke litt nytt. Vi må beskytte Erling ganske ofte og det tror jeg de fleste forstår. Samtidig skal han internt behandles som de andre guttene og det funker veldig bra synes jeg. Men vi må skjerme ham litt og erkjenne at vi har en norsk spiller som er på et nivå som nesten er ubeskrivelig. Da krever det bittelitt særbehandling, sier Brede Hangeland.

LEKEN: Manchester City-innbytterne Erling Braut Haaland (t.h.) og Cole Palmer leker seg med ballen under oppvarmingen i Parken i København. Foto: ANDREW BOYERS

– Han er jo en attraksjon. Jeg er helt sikker på at det er noen FCK-supportere her som er skuffet når de ser lagoppstillingen, siden han er en attraksjon, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Haaland lekte seg med ballen ute på Parken-gresset sammen med de andre innbytterne.

– Det er enorm forskjell på å starte disse kampene kontra å sitte på benken, spesielt som spiss. Han vet at han kommer inn tidligst fra pause, sannsynligvis med 20-30 minutter igjen hvis han kommer inn, så det handler om å konservere energi og kose seg litt med de andre innbytterne, sier Brede Hangeland.

Manchester Citys lag mot FCK: Ederson - João Cancelo, Aymeric Laporte, Manuel Akanji, Sergio Gómez - Rodri, Ilkay Gündogan - Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Jack Grealish - Julián Álvarez.