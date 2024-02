Guardiola om Haaland: – Det er ikke enkelt for et menneske

Manchester City-Brentford 1–0

Erling Braut Haaland ble matchvinner for Manchester City mot Brentford.



Manchester City-sjef Pep Guardiola åpnet rundt den siste tiden for jærbuen.



– Han var ute i to måneder, og mistet bestemoren sin. Det er ikke enkelt for et menneske. Vi snakket om det (bommene mot Chelsea), og jeg innså dette senere: Han sa ingenting om bestemorens bortgang, sa spanjolen på pressekonferansen etter kampen ifølge BBC.

Stavanger Aftenblad skrev forrige uke at Haalands farmor, Tone Rasdal, gikk bort 10. februar.



– Toppspisser vil score mål – så ikke kritiser ham. Han vil få deg til å tie. Før eller senere vil han være der, sier Haalands sjef til pressen.

NÅDELØS: Erling Braut Haaland sikret City-seier. Foto: Martin Rickett

Bobb: – Beste i verden

Oscar Bobb (20) fikk på sin side sin første Premier League-start.

Bobb fikk spørsmål etter kampen om han stolte på jærbuen alene med Flekken i Brentford-buret.

– Alltid. Han er den beste i verden, sier han i et intervju vist på Viaplay.

– Han er bare tre år eldre enn meg, men selvfølgelig er det sykt å spille med en av de beste. Jeg koser meg med hvert eneste minutt, svarer han på et spørsmål fra en engelsk reporter om hvordan det er å spille med jærbuen.

NYTER: Bobb fikk sin første Premier League-start. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

Stor Bobb-sjanse

Oscar Bobb tok plass i Manchester Citys angrepsrekke ved siden av Erling Braut Haaland.

På motsatt banehalvdel startet landslagskollega Kristoffer Ajer (25) for Brentford.

Og rett før pause fikk Oscar Bobb en enorm mulighet til å score i sin første Premier League-start.

Men avslutningen ble reddet av Ben Mee på strek. Til tross for stort City-dominans, var lagene like langt på Etihad til pause.

NÆRE: Oscar Bobb. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Folk har snakket

De lyseblå stanget lenge, men med tjue minutter før slutt endte Haaland alene med keeper etter at Ajer mistet fotfestet på midtstreken.

Alene med Brentford-keeper Flekken gjorde jærbuen ingen feil, og sendte City iskaldt i føringen.

– Folk snakket om at han manglet selvtillit, men det er en fantastisk avslutning, kommenterer tidligere Manchester City-spiller Danny Mills.

KLATRER: Erling Braut Haaland leverte sin 53. scoring.

Scoringen mot Brentford betyr at Haaland har scoret mot samtlige 21 motstandere han har møtt i Premier League. Det skriver BBC.

UHELDIG: Kristoffer Ajer ser landsmannen storme alene mot egen keeper. Foto: Martin Rickett

Annullert scoring

Ti minutter senere trodde den norske superstjernen at han doblet ledelsen for Guardiola og co.

Men tilrettelegger Kyle Walker ble avvinket for en offside, og stillingen ble værende 1–0.

Det ble også sluttresultatet i Manchester.

Seieren sende Manchester City ett poeng bak serieleder Liverpool.